Yoksul sofrasında ırkçılık: Alman olmayana yardım yok!

Almanya'da yoksullara yardım yapan Tafel adlı kuruluş, bundan sonra sadece Almanlara yardım yapacaklarını belirten skandal bir açıklama yaptı.

Hıdır GÜYİLDAR

Essen

Almanya’da yoksullara sıcak yemek ve gıda yardımı yapan Tafel (Yoksul Sofrası) adlı kuruluş, bir skandala imza attı. Tafel’in Essen Kenti Başkanı Jörg Sartor, bir açıklama yaparak, bundan sonra sadece başvuru yapan Almanlara yardım yapacaklarını, mülteci ve göçmenlere yardım yapılmayacağını açıkladı.

TANIDIK SÖYLEM

Sartor, WAZ gazetesine yaptığı açıklamada, daha önce yardım almak için gelen Alman yaşlı kadınların “yabancılar yüzünden” gelmediğini, yabancı erkeklerin kadınları rahatsız ettiğini söyledi. Sartor’un açıklaması seçim döneminde faşist siyasi örgüt NPD’nin afişlerindeki “Romanlar ve Çingenelere değil Alman yaşlı kadınlarına para verilsin” sloganını hatırlattı.

TEPKİ BÜYÜK

Tafel’in Essen Başkanı Jörg Sartor’un yaptığı ırkçı açıklama, Almanya’da başta Sol Parti olmak üzere Yeşiller, ProAsyl gibi parti ve örgütler tarafından kınandı. Sol Parti Essen Belediye Meclis Üyesi Ezgi Güyildar, Evrensel'e yaptığı açıklamada, “Almanya gibi zengin bir ülkede, Tafel’lerin (Yoksul Sofraları) olması bile utanç verici bir durumken, burada yoksulları birbirine düşürülmeleri, ayrımcılık yapılması, kimliklerine bakılarak; kimini doyurma, kimini aç bırakma tutumu utanç vericidir. Orada çeşitli sorunlar olabilir, ancak bunlar çözülebilecek sorunlardır” dedi.

Essen Tafel, 6 bin yoksula yardım ediyordu ve bunların yüzde 75’i göçmenler ve mültecilerden oluşuyordu. 2015 yılında yardım alanlar arasında Alman olmayanların oranı yüzde 35’di. 1993 yılında ilk kez Berlin’de kurulan Tafel, bugün Almanya çapında 934 şubeye ve yardımların dağıtıldığı 2 bin 100 lokale sahip. Almanya çapında yaklaşık 1.5 milyon yoksula yardım ediyor.

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