Ön ödemeli savcılık soruşturmasında duruşmasız beraat kararı

Eskişehir'de katıldıkları basın açıklaması gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan insan hakları savunucuları, duruşmaya çıkarılmadan beraat etti.

Eskişehir'de Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için basın açıklaması yapan ve haklarında soruşturma açılıp para cezasına çarptırılan insan hakları savunucuları duruşmaya çıkmadan beraat etti. Sanıkların birçoğu duruşmaya çıkmadan önce verilen para cezasını ödemişti.

İnsan hakları savunucularının Eskişehir’de 16 Haziran 2017 günü “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça yaşasın, işleri geri verilsin” temalı yaptıkları basın açıklaması Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmaya tabi tutulmuştu. Savcılık sanıklara gönderdiği yazıda isnat edilen suçla ilgili bir hafta içinde 911 TL vergi dairesine para yatırıldığında dava açılmayacağını tebliğ etmişti. Kamu emekçisi ağırlıklı bazı sanıklar istenen parayı yatırarak dava kapsamından çıkarken, 40 sanık ön ödemeli soruşturma anlayışına tepki göstererek yargılanmak istemişti. Davaya bakacak 7. Asliye Ceza Mahkemesi birkaç gün önce ilk duruşma günü olarak 12 Temmuz 2018 tarihini vermişti. Buna rağmen mahkeme duruşma gününü beklemeden dosya üzerinden karar verdi. Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde 23 Şubat 2018 günü görülen davaya sanıklar ve avukatları çağrılmadı. Mahkeme Hakimi dosya üzerinden tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Hakim erken yargılamayı “usul ekonomisi ve yargılamanın hızlandırılması ilkeleri” ne dayandırdı.

BERAAT GEREKÇESİ VALİLİK KARARININ OLMAYIŞI

Hakim sanıklar hakkında beraat gerekçesini şöyle ifade etti: "2935 sayılı Kanuna aykırılık suçundan" 16.06.2017 tarihli eylemlerine uyan 2935 sayılı Kanunun 25/b-1.1. cümlesi ve 5237 sayılı TCK'nın 53/1; bir sanık için ayrıca 5237 sayılı TCK'nın 58/1- 6. maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmaları ve haklarında ilgili güvenlik tedbirine/tedbirlerine hükmedilmesi istemiyle kamu davası açılmış ise de; 15.07.2016 FETÖ/PDY hain darbe girişiminden sonra, ilk kez 21/07/2016 günü saat 01:00'dan itibaren 90 günlüğüne geçerli olmak üzere ilan edilen OHAL'e istinaden Eskişehir Valiliği'nce alınan 12/08/2016 tarihli "izne bağlama ve yasaklama" kararının, müteakip ve müteaddit defalar yenilenen ve uzatılan OHAL'e rağmen, yenilenmediği ve uzatılmadığı, mahiyeti gereği süreli olup, süresi de OHAL süresine bağlı bulunan bir idari işlem olan bu kararın, ilk kez ilan edilen OHAL süresince geçerli olduğu ve süre bitiminde hukuken geçerliliğini yitirdiği anlaşılmış ve değerlendirilmiş olmakla, olay tarihi olan 16.06.2017 tarihi itibariyle yasal olarak mevcut bir "izne bağlama ve yasaklama" kararının bulunmaması karşısında, yüklenen suçun yasal unsurlarının somut olayda bulunmadığı ve bu şekilde yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle ayrı ayrı beraatları yönünde hüküm tesis etmek gerekmiştir”

Hakim dosyalara vekalet belgesi ve yazılı savunma bırakan avukatlar için vekalet ücreti ödenmesine yer ve imkan bulunmadığına hükmetti. Kararın gerekçesini ise “temsil boyutunda dosyaya katılan her hangi bir yenilik, sarf edilen her hangi bir emek, çaba ve mesai bulunmamasına ve davanın süresine” dayandırdı. Görüşüne başvurduğumuz avukatlar, müdafilik iş ve işlemlerinin sadece mahkeme salonuyla sınırlı olmadığını, öncesinde yapılan görüşme, takip ve hazırlıkların olduğunu bundan dolayı hükmün yerinde olmadığını belirterek istinaf başvurusu yapacaklarını söylediler. (Eskişehir/EVRENSEL)

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