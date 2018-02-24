BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye'de ateşkes kararı

BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'de en az 30 günlük ateşkes kararı alındı. Ateşkes 72 saat içerisinde başlayacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'de en az 30 günlük ateşkes kararı alındı. Ateşkes kararı 72 saat içerisinde hayata geçecek.

BBC'nin haberine göre Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.

Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi. (HABER MERKEZİ)

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