Çaycuma'da istismar, taciz ve tecavüzlere karşı açıklama

Zonguldak Çaycuma'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, cinsel istismara, tacize ve tecavüze karşı basın açıklaması yaptı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları çocuk istismarına, taciz ve tecavüze karşı basın açıklaması düzenlendi. Geçen yıl bir polis memurunun istismarına maruz kalan Bilge A, eylemde "Adalet elbet bir gün tecelli eder ancak yasalarımız yeterli değil" dedi.

Çaycuma Öğretmenevi önünde düzenlenen basın açıklamasına siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. "Çocuk bedenime dokunma", "Sessiz kalma, ortak olma", "Çocuk istismarına hayır" dövizlerinin taşındığı eylemde basın açıklamasını okuyan Melike Cinmantarcı, çocuk istismarına karşı cezaların arttırılması gerektiğini söyledi. Türkiye'de kadınların yüzde 20'si, erkeklerin ise yüzde 7'sinin çocukluğunda en az bir kere cinsel istismara maruz kaldığını ifade eden Cinmantarcı, "İstismara uğrayan bir çocuğa yaklaşımda en önemli noktalardan birisi çocuğun daha fazla zarar görmesini önlemektir. Çevrenizdeki bir çocuk istismara maruz kaldığında, ya da şüphe ettiğinizde gerekli yerlere başvurun. Çocuklar her türlü istismardan korunmalı. Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır" dedi.

İSTİSMARA MARUZ KALAN BİLGE A. KONUŞTU

Geçen yıl Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru O.Ç'nin cinsel tacizine maruz kalan Bilge A, "Ben şanslıydım, benim 3 yaşındaki ve 4 yaşındaki kardeşlerim benim kadar şanslı değildi. Onların ellerinden hayalleri gençlikleri çocuklukları çalındı. Onların ellerinden oyuncak bebekleri alındı. Çocuk istismarına göz yumanlar en az onlar kadar suçludurlar. Bunun adı düpedüz cinayettir, çocuk cinayetidir. Bir kereden bir şey olmaz diyerek tecavüzü meşrulaştırmaya çalıştılar. 9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir diyerek halkı çocuk gelinlere özendirmeye çalıştılar. Adalet elbet bir gün tecelli eder ancak yasalarımız yeterli değil" diye konuştu. (DHA)

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