6 binin üstünde mahpus öğrenci harç ödeyemiyor

CİSST/TCPS, Açık Öğretim Fakültesindeki 6 bin 567 mahpus öğrencinin harçlarını ödeyemediğini ve konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği/Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi, Açık Öğretim Fakültesine kayıtlı 6 bin 567 mahpus öğrencinin harçlarını ödeyemediğini, konuyla ilgili Adalet Bakanlığının sorunu çözecek bir düzenlemeyi hayata geçirmesi gerektiğini açıkladı.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği/Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi (CİSST/TCPS), Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin harçlarının ödenmesine dair protokolün sona ermesiyle öğrencilerin öğrenimine devam edememe tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Türkiye hapishanelerindeki 235 bin 888 mahpusun 69 bin 301’inin öğrenci olduğunu açıklayan CİSST/TCPS, bu öğrencilerden açık öğretim programlarına kayıtlı olanların sayısının 33 bin 268 olduğunu ifade etti. 6 bin 643 kişi Açık Öğretim Ortaokulu, 20 bin 58 kişi Açık Öğretim Lisesi, 6 bin 567 öğrenci de Açık Öğretim Fakültesine kayıtlı.

CİSST/TCPS, öğrencilerin harç sorununu şöyle anlattı: Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan 12 Haziran 2014 tarihli protokole göre, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olan 'Açık Öğretim Fakültesi, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokuluna devam eden tutuklu ve hükümlülerin sınav ve kayıt ücretleri' Aile Bakanlığınca karşılanıyordu. Süresi üç yıl olan bu protokol 12 Haziran 2017’de sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu ile Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerin harçlarını aldığı talimat gereği ödemeye devam ediyor. Ancak Açık Öğretim Fakültesine kayıtlı 6 bin 567 öğrenci ara kayıt döneminde girdiğimiz bu günlerde öğrenim hakkından mahrum edilmek durumuyla karşı karşıya kaldı.

Dernek, sorunun çözülebilmesi ve Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi mahpusların öğrenimine devam edebilmesi için Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu ile hapishane idareleri ve o illerin valilikleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile görüştüklerini de ifade etti. Açıklamada “Konunun birinci dereceden muhatabı Adalet Bakanlığıdır. Adalet Bakanlığı, açık öğretim kayıtlarının birkaç gün içerisinde sona ereceğini dikkate alarak 7 bin civarında öğrencinin yıl kaybı yaşayarak mağdur olmasının önüne geçecek bir düzenlemeyi acilen gerçekleştirmeli” denildi. (HABER MERKEZİ)

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