CHP Milletvekili Gürer: Şeker pancarı stratejik bir üründür

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirme kapsamındaki Bor Şeker Fabrikasını ziyaret etti, işçilerle ve sendika temsilcileriyle görüştü.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirme kapsamına alınan 14 şeker fabrikası arasında yer alan Bor şeker fabrikasında sendika temsilcileri ve İşçilerle görüştükten sonra Türk-İş Bölge Temsilcisi ve Şeker-İş Şube Başkanı Celal Tuğrul ile birlikte basın açıklaması yaptı. Fabrikanın özelleştirilme adı altında kapatılmasına karşı Şeker-İş Sendikası ve fabrika çalışanlarının mücadelesine destek verdiklerini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Şeker pancarı stratejik bir üründür. Çiftçi, esnaf, işçi, şoför, nakliyeci, besici bu üründen ekmek yiyor. Türkiye’de özelleştirme mantığıyla milli olan ne varsa hepsinin canına okudular. Lafa geldi mi 'milli ve yerliyiz' diye söylüyorlar ama bugün yediğimiz, içtiğimiz giydiğimiz her şey ithale dayalı” diye konuştu.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepki

Şeker fabrikalarının tarımımızın artık son anahtarı, son kalesi olduğunu kaydeden Gürer, “Tütünü, et balık, TEKEL’i, Sümerbank’ı, SEKA’yı yok ettiler, cumhuriyet döneminin kazanımlarını yok ettiler. Biz buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP’den özelleştirilecek şeker fabrikaları için seferberlik

Şeker fabrikalarının özelleştirme adı altında ilerleyen süreçte kapatılacağına işaret eden Gürer şöyle konuştu: 5 yıl işletilecek diyorlar ama bunların işletmesi 2019 seçimlerinin ertesi gününe kadardır. Seçimden çıkacak sonuca göre fabrikalar kapatılacaktır.

'ŞEKER FABRİKALARI MİLLİ DEĞERDİR'

Şeker fabrikalarının daha önce de özelleştirilmeye çalışıldığını ve her defasında mahkeme kararıyla bu yanlıştan dönüldüğünü anımsatan Türk-İş Niğde İl Temsilcisi ve Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Celal Tuğrul da, “Şeker fabrikalarını vatan saydık, milli değer saydık, mücadelemizde hep haklı çıktık” diye konuştu. 20 Şubat tarihi itibariyle pancar üreticisine Bor şeker fabrikasının 120 milyon lira pancar bedeli ödediğini anımsatan Tuğrul, “Sadece Bor’da 160 bin ton pancar posası üretildi. Şimdi fabrikalar özelleştirilip kapatıldıktan sonra pancar üretimi yapılmayacak. Küspe olmazsa hayvancılık bitecek. Köylüye 300 koyun vermek yerine pancar tarımı yapmalarına izin verilsin ve köylü de köyünde kalsın. Şeker fabrikaları özelleştirilerek, Afrin harekatından daha tehlikeli bir şekilde içeriden hançer sokuluyor. Dur demek için toplandık ve mücadelemiz sürecek. Özelleştirme yanlıştır, bu karardan geri dönüleceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Göker'den 'şeker fabrikaları satılıyor' iddiasına tepki

Üreticiyi dinle şeker fabrikalarının özelleştirmesini durdur

‘Canavar şeker’ yerli pazarı yiyecek

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 18:54

www.evrensel.net