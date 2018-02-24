CHP'den Diyarbakır'da barış mesajı: Barışı konuşmalıyız

CHP'nin Diyarbakır’da düzenlediği “Eşit koşullarda birlikte yaşam” konulu panelde konuşan CHP’li Yıldırım Kaya ‘Hemen barışı konuşmalıyız’ dedi.

CHP Diyarbakır’da “Eşit koşullarda birlikte yaşam” konulu panel düzenledi. Panele CHP PM Üyesi Yıldırım Kaya, CHP Samsun İl Başkanı Tufan Açıkgöz, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş konuşması olarak katıldı.

Paneli aralarında HDP, Eğitim Sen, BES, SES, Sur’un Yıkımına Hayır Platformu, Barış Anneleri’nin yanı sıra çok sayıda kişi dinledi.

Kürt sorununun çözümü için birlikte oturup çözmeler üretmek gerektiği belirtilen panelde, Kürtlerin taleplerinin net olduğu, üvey kardeşlik istemediği dile getirildi. AKP’nin MHP ile kol kola girerek savaşı harladığını ve bunun Kürtlerin görmesi gerektiği belirtilen panelde, “Kürt sorununun, askeri yöntemlerle çözülemediğini ve çözülemeyeceğini zaman bize çok acı bir şekilde gösterdi. Zaman sınırlaması koymadan hemen barışı konuşmaya başlamalıyız” denildi.

Panel’in açılış konuşmasını yapan CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, paneli ‘barış’ demenin yasak olduğu bir dönemde yaptıklarını belirterek, Sur olaylarının insanlarda duygusal kopuş yaşattığını, insanların yalnız olmadığını görmeleri için bu paneli yaptıklarını dile getirdi.

‘BİRLİKTE OTURUP SORUNU ÇÖZMELİYİZ’

Sayın’dan sonra CHP Samsun İl Başkanı Tufan Açıkgöz konuştu. Uzaktan bakmakla yakında bakmak arasında çok farkın olduğunu belirten Açıkgöz, bölgeye zamanında birçok milletvekilinin geldiğini ancak bunun yetmediğini, daha çok şeyin yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye’de Kürt olmanın zor olduğu kadar Türk olmanın da zor olduğunu ifade eden Açıkgöz, “90’lı yıllarda Milli Güvenlik dersimizi giren bir binbaşı ‘Kürt diye bir şey yok’ dedi. Sonra üniversiteye gittim. Yok denilen Kürtlerle birlikte aynı sıralarda okuduk. Halaylar çektik. Dolayısıyla bir inkar politikası var. Ve halen bu yargılarla yürüyenler var” dedi.

Yaşanan süreçlerde Türkiye’nin çok şey kaybettiğini belirten Açıkgöz, yaşanan sorunları birlikte oturup çözmedikçe, kimsenin gelip sorunlarını çözmeyeceğini söyledi. İktidarın Kürt sorununu çözmeye niyetinin olmadığını ifade eden Açıkgöz, yan yana gelerek inadına ve inadına her alanda özgürlük mücadelesini vurgulamanın gerektiğini dile getirdi.

‘KÜRTLERİN TALEBİ NET, ÜVEY KARDEŞLİK İSTEMİYOR’

Açıkgöz’den sonra konuşan CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Kürtlerin ve Türklerin bu topraklarda birlikte çok uzun yıllardır yaşadığını söyledi. Babasının Diyarbakır’da okurken ve Batman’da öğretmenlik yaparken Kürtleri yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Bektaş, “Bir şeyleri uzaktan bilemiyorsunuz. İnsan bilmediğinin düşmanı oluyor. Babamın hiçbir zaman Kürtlerle ilgili ırkçı bir yaklaşımı olmamıştır. Neden çünkü beraber yaşamıştır. Bir Sur olaylarını medyadan takip etmenizle buraya gelmeniz arasında bizim üzerindeki yarattığı duygusal etki çok farklı. Ortadoğu kan, gözyaşı coğrafyasıysa herhalde bunun merkezine geldik” dedi. Ortadoğu’da siyasetin kimlik siyasetine sıkıştırıldığını, farklıkların düşmanlık üzerinde kurulduğunu belirten Bektaş, Kürtlerin talebinin gayet net olduğunu, üvey kardeşlik istemediğini, anayasal güvencede tanınmak istendiğini söyledi. Bektaş, Anadolu coğrafyasında her türlü çeşitliliğin zenginlik olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve halkın talepleri karşılanmazsa sorunların çözülemeyeceğini söyledi.

EDİRNE İL BAŞKANI EMPATİ KURDU

Bektaş’tan sonra konuşan CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı kendisinin de Selanik göçmeni olduğunu belirterek, Kürtler kadar toprak bırakmanın ne demek olduğunu anladığını söyledi. DBP’li belediyelere kayyım atanırken ve AKP’li belediye başkanları istifa ettirilirken bunlara karşı seslerini çıkarmadıklarını belirten Pekcanlı, sıranın kendilerine geldiği zaman kimsenin bir şey soramayacağını gördüklerini dile getirdi.

‘AKP’NİN BARIŞ İÇİN NİYETİ DE PLANI DA YOKTU’

Pekcanlı’dan sonra konuşan CHP PM Üyesi Yıldırım Kaya, “AKP, Kürt sorununu çözeceğini, barışı getireceğini söyleyerek tek başına iktidar oldu. Kapalı kapılar ardında görüşmeler yürüttü, “akil” insanlardan heyetler kurdu. Ama sorunu nasıl çözeceğini hiç açıklamadı. Tüm Türkiye barışın geleceği günleri beklerken, seçilmiş milletvekillerini, belediye başkanlarını zindanlara attı. AKP’nin barış için niyetinin de planının da olmadığı anlaşıldı” dedi.

AKP’nin Kürt sorununu çözmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kaya, “Halkı, katır sırtında mazot kaçakçılığı yapmaya mahkum edip, üzerine bomba yağdıran, ölen köylüleri terörist ilan edip, hesap vermeyenler bu ülkeye barışı getiremezler. AKP’nin açacağı cezaevlerinin müjdesinden başka, halka verebileceği hiçbir şeyi kalmamıştır. Daha önce de Diyarbakırlılara cezaevi müjdesi vermişti. Bizim yeni cezaevlerine, kalekollara değil fabrikalara, okullara, üniversitelere, yeni iş alanlarına ihtiyacımız var. Yaylaları, meraları yasaklayan AKP hayvancılığı bitirdi. Hayvanlarını otlatacak mera bulamayanlar köylü hayvanlarını satmak zorunda kaldı” dedi.

‘MHP İLE KOL KOLA GİRİP SAVAŞI HARLIYORLAR’

MHP ile aynı çizgiye gelen AKP’nin Türkiye’ye barışı getiremeyeceğini artık Kürtlerin bunu görmesi gerektiğini dile getiren Kaya, ‘Size barış getireceğim’ dedi, Kürtlerden aldığı oylarla iktidar oldu. Yılardır akan kan durmadı. Her seçimde yarın barış gelecek vaadiyle oyları topladı. Ama yalancının mumu sonunda söndü. MHP ile kolkola girip savaşın altını harlamaya başladı” dedi.

‘KÜRT SORUNUNU MECLİSTE ÇÖZELİM’

Savaş çığırtkanlığı, güzellemesi yapanların alkışlandığı, barış isteyenlerin ise tutuklanıp baskı ve şiddete maruz kaldığı ifadelerini kullanan Kaya, “Kürt sorununun, askeri yöntemlerle çözülemediğini ve çözülemeyeceğini zaman bize çok acı bir şekilde gösterdi. Zaman sınırlaması koymadan hemen barışı konuşmaya başlamalıyız. Ancak, silahların gölgesinde barış konuşulamaz. Konuşulsa bile sonunda barış olmaz. Öncelikle PKK’nin silah bırakması gerek. Kürt sorunu silahla değil, toplumsal mutabakatla, tüm siyasi partilerin katılımı sağlanarak TBMM’de çözülmelidir. Halktan gizlenen, halkın benimsemediği hiçbir çözüm kalıcı barışı sağlayamaz” dedi.

Panel konuşmalardan sonra soru cevap kısmıyla devam etti. Paneli dinleyenler Kürt sorunun çözümü konusunda CHP’den daha cesur adımlar atması gerektiğini istedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 19:23

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