Pervin Buldan: Demokrasi güçleriyle ittifak yaparız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaklaşan seçimler, AKP-MHP ittifakı ve Afrin'e yönelik operasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AKP-MHP’nin seçim ittifakının başkanlık sistemini hayata geçirmek için yapıldığını belirten HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, parti olarak demokratikleşmeyi ve barışı toplumsallaştırmayı isteyen çevrelerle ittifak yapacaklarını belirtti.

Meclisin ‘ittifak’ mesaisi bu hafta başlıyor. AKP ve MHP’nin hazırladığı ittifak teklifi, Meclis Anayasa Komisyonunda salı günü görüşülecek. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mezopotamya Ajansı'ndan (MA) Dicle Müftüoğlu ve Diren Yurtsever’in sorularını yanıtladı.

AKP-MHP ittifakı ile ilgili Buldan, şu değerlendirmeyi yaptı: AKP Hükümeti tercihini milliyetçi cepheden yana yaptı. MHP ile yapmış olduğu seçim ittifakını, kendi başkanlık sistemini hayata geçirmek ya da iktidarını koruyabilmek adına geliştirdi. Böylesi bir ittifakın Türkiye’nin sorunlarının çözüm noktasında yetersiz kalacağı kanaatindeyiz. Çünkü bugün, Türkiye’de yaşananların özellikle de Kürt sorununun, MHP’nin bakış açısıyla çözülebilecek bir sorun olmadığını AKP’nin kendisi de çok daha iyi biliyor. Bu nedenle AKP’ye oy veren Kürtlerin bu konuda tercihlerini değiştireceklerine inanıyorum.

‘BİR PARTİ İLE İTTİFAK GİRİŞİMİMİZ YOK’

Buldan, HDP’nin ittifak gündemi olup olmadığına ilişkin soruya şu ifadelerle yanıt verdi: Referandum döneminde herkes kendi cephesinden ‘hayır’ dedi ve herkesin ‘hayır’ı farklı anlama geliyordu. Önümüzdeki dönem için, şu anda aldığımız bir ittifak kararı yok. Biz demokrasi güçleriyle ittifak yaparız. Barışı savunanlarla, savaşa karşı çıkanlarla, Türkiye’yi demokratikleştirmek isteyenlerle, barışı toplumsallaştırmak isteyen çevrelerle ittifak yaparız. Onun dışında herhangi bir siyasi parti ile bir ittifak girişimimiz yok.

Tüm demokrasi güçlerini ve Türkiye’de artık bu gidişattan rahatsız olan herkesi de yanımız da görmek isteriz. Bunun için yeni kongreden çıkan bir parti olarak, önümüzdeki günlerdeki çalışmalarımız hep bu yönlü olacak. Eğer bunu başarabilirsek önümüzdeki süreçte Türkiye toplumunun kazanacağına inanıyorum.

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'AFRİN'DEKİ KRİZDEN ÇIKIŞ YOLU DİYALOG VE MÜZAKERE'

Afrin'e yönelik operasyona dair değerlendirmelerde bulunan Buldan, “Efrin’den Türkiye’ye karşı herhangi bir tehdit olmadığı halde gelişen operasyonu, orada yaşananlara ve oradaki halkın elde ettiği kazanımlara yönelik karşı bir girişim olarak adlandırıyoruz” dedi. Afrin’e yapılan müdahalenin aynı zamanda Türkiye’de Kürtlere yapılan bir müdahale olduğunu ifade eden Buldan, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu krizden çıkabilmesinin yolunun diyalog ve müzakereden geçtiğini belirtmek istiyorum” dedi.

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ASKER AİLELERİNE ÇAĞRI

Afrin operasyonuna tepki gösterenlere ve barış diyenlere yönelik gözaltı ve tutuklama furyasına ilişkin soruya Buldan, “İnsanları savaşa ve ölüme mahkum etmek isteyen bir zihniyet var karşımızda. Çünkü barışı dillendirmek, barışı savunmak suç haline getirildi” dedi. “Biz ölümlere mahkum olmak zorunda değiliz. Her gün kapımıza gelen cenazeleri görmeye mahkum değiliz” diyen Buldan şu çağrıyı yaptı: Bu acıları yaşamış biri olarak ifade etmek isterim; özellikle asker yakınları ve annelerinin bu savaşa karşı çıkması gerekiyor. Hükümete, çocuklarının neden Efrin’e gönderildiğinin hesabını sormaları gerekiyor. Biz barışa sahip çıkarak büyüyebiliriz, ölümleri önleyebiliriz. (HABER MERKEZİ)

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