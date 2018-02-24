Erdoğan: Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler

Maraş'ta AKP kongresinde konuşan Erdoğan kürsüye çıkardığı bordo bereli üniforması giymiş çocuğa ‘Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler' dedi.

Maraş'ta AKP kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkardığı bordo bereli üniforması giymiş çocuğa ‘Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler’ dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresi'nde yaptığı konuşması sırasında salonda kendisini izleyenler arasında bulunan bordo bereli kıyafeti giyen küçük bir kız çocuğunu kürsüye çıkardı. Erdoğan çocuğa şunları söyledi. "Kız sen ne yapıyorsun? İşte bizim bak bordo berelilerimiz de var ama bordo bereli ağlamaz. Evet JÖH, yarbay, bordo bereli maşallah. Türk bayrağı da cebinde. Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şey hazır değil mi?'

Kongrede konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi: "Oradaki teröristlerle kol kola girmekten çekinmiyorlar. Teröristin yanında poz verdiklerinde, Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. Halbuki bu görüntü, sadece onların asırlardır dünyaya empoze ettikleri demokrasi, meşruiyet, hak, özgürlük gibi kavramların içini boşaltıyor. Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde, o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez. İşte bu sabah ne oldu sayı; etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931."

'HEP BİRLİKTE CEPHEYE YÜRÜRÜZ'

"15 Temmuz'da ne dedik? 'Meydanlara' dedik. Siz ne yaptınız? 15 Temmuz'da meydanlara döküldünüz ve şimdi de böyle bir karar aldığımız anda hemen haberi veririz önce şahsım, sonra da inanıyorum ki edeler (ağabey) ve milletim hep birlikte cepheye yürürüz, hep birlikte. Az önce söylediğim söz İnebahtı Savaşı'nda donanmamızın bir kısmını kaybettiğimiz fakat aynı zamanda Kıbrıs'ı da ele geçirdiğimiz dönemde söylenmiştir. Biz dün neysek, bugün de oyuz. Biz şuna inandık; 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmin. Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın' dedik ve böyle yürüdük. Hamdolsun dün günlerden cuma idi ve Mehmedimiz cephede cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Elhamdülillah Mehmedimiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyor ve düşmana doğru yürüyor. Ve bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar, bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Şimdi yeniden diriliyor bu millet ve hesabını soruyor ve hesabı sormaya devam edeceğiz. Bugün de terör örgütlerini ve onların arkalarındaki güçleri, eninde sonunda çökerteceğiz. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz ve iman ediyoruz. Çünkü biz şuna inandık, sevgili Kahramanmaraş, sevgili edeler Rabbim ne buyuruyor; 'Nasrun minallâhi ve fethun karîb ve beşşiril mû'minîn.' Evet 'Allah'ın yardımı evelallah yakındır. Onu müjdele.' diyor ve biz de şimdi o müjdeye doğru ne yapıyoruz, koşuyoruz. Bu millet Mehmetleriyle beraber inşallah o müjdeye nail olacaktır, biz de buna inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında yükselen "Bizi de cepheye gönder" sloganlarına "Gitme kararını verdiğimiz zaman biz sizi buralarda bırakmayız merak etmeyin, beraber gideriz inşallah" yanıtını verdi.

SEFER GÖREV EMRİ OLANLAR ÖNCELİKLE HAZIR OLSUNLAR AMA ŞU ANDA İHTİYAÇ YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e eğitimli kadroların gönderileceğini söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti "Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. İnşallah sefer görev emri olanlar bir defa öncelikle hazır olsunlar ama ihtiyaç şu anda yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz. Geride sadece yaralanmış dostluk, müttefiklik ilişkileri, kıymeti kalmamış kavramlar, kimsenin itibar etmediği sözler, paçavraya dönmüş itibarlar kalacak. Her dinlediğimizde yüreklerimizi parçalayan o meşhur Maraş türküsünde ne diyor?"

'KERAMETİ KENDİNDEN MENKUL OLANLARIN DEVRİ BİTİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye eski Türkiye gözüyle bakanların, gerçekleşi yavaş yavaş görmeye başladıklarını öne sürerek, "Bugün artık yepyeni bir Türkiye var. Bugün artık ekonomiden, demokrasiye, her alanda dünya çapında söz sahibi kararlığında olan bir Türkiye var. Bugün artık tehditleri ve tehlikeleri, sınırları içinde değil, sınırlarının ötesinde kaynağı her neresi ise oradan imha eden bir Türkiye var. Bugün artık vatandaşlarını tüm hak ve özgürlüklere kavuşturmuş, insanın refah düzeyini sürekli yükselten bir Türkiye var. Bugün artık maziden atiye, kurduğu köprüyle, kim olduğunu bilen, bugün nerede durduğunun farkında, gelecekte nereye gitmek istediğinin şuurunda bir Türkiye var. Bize hâlâ dünkü Türkiye gözüyle bakan, bu şekilde muamele edenler yavaş yavaş gerçeklerin farkına varmaya başladılar. Türkiye'nin silkinişi ve yeni bir diriliş içine girmesi, bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok toplumu da harekete geçirmiştir. Kerameti kendinden menkul olanların devri bitiyor" dedi.

BAŞKAN'A 'GOREE ADASI GEZİSİ' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a da kentteki gençleri Senegal'de bulunan Goree Adası'na götürmesi yönünde talimat vererek, şunları söyledi:

"Sevgili gençlerimize de Belediye Başkanı'na bir talimatım var; Senegal'deki Goree Adası'nın dili olsa da ah bu sömürge dönemini bir anlatsa. Şimdi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, bu gençlerimizi alacak Senegal'e, Goree Adası'na götürecek ve o Goree Adası'ndaki, nasıl bir insanlık dışı pazar kurulduğu, insan hayatının ne kadar ucuzlatıldığını, orada bizzat görme imkânı bulacaklar. Ve ancak bu şekilde bu milletin ne kadar adil, ne kadar yüce, ne kadar güçlü bir millet olduğunu anlama imkânı bulacaklar. Tamam Başkan."

‘FIRSATIN KAZASI OLMAZ'

Erdoğan, yeni İpek Yolu projesine de değinerek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dünya ticaretinde yepyeni bir dönemin habercisi olan bu projenin güzergâhı üzerinde Kahramanmaraş var. Fırsatları, şehirlerin ve insanların önlerine bu tür büyük projeler çıkarır. Bunu değerlendirmek o şehirlerin ve insanların kendi bilecekleri iştir. Sizin kaçırdığınız her fırsatın müşterisinin hazır olduğunu unutmayın. Fırsatın kazası olmaz. Madem Kahramanmaraş böylesine büyük bir imkânı yakaladı, öyleyse devlet kurumları bir yandan, sizler diğer yandan el ele verip, mümkün olan en iyi neticeye ulaşmanın gayreti içine girmelisiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Ahmet Özdemir'in aday olmadığı ve tek liste halinde gidilen kongrede Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığına seçildi.

ERDOĞAN: ÖNCE BEN, SONRA MİLLET HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AKP 6'ncı Olağan İl Kongresi'nin ardından Osmaniye'ye geçti.

Erdoğan Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Osmaniye AKP İl Kongresi öncesi, salonun önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. Afrin operasyonuna değinen Erdoğan, alanda toplananların "Bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Komuta kademesiyle yapmakta olduğumuz müzakerelerde sefer görev emri çıktığında önce ben sonra millet hep beraber yürüyeceğiz. Dün Mehmetimizi cuma namazını kılarken izlediniz değil mi? Bu millet hiçbir teknolojinin, beşeri güçlerin önünde eğilmedi. Sadece rükûda ve secdede eğildi. Biz buyuz. Bizim mücadelemiz teröristle. Ve tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz devem edecek. Hepsini tek tek bitireceğiz. 911 kilometre Türkiye sınırında biz sessiz duracağız, beyefendiler dünyanın bir uçundan çıkıp gelecekler onlar burada söz sahibi olacaklar. Bu nasıl iş. Bir de utanmadan sıkılmadan akıl verecekler. O aklı kendinize saklayın çok ihtiyacınız var. Çünkü siz hiçbir zaman adil olmadınız. Siz hiçbir zaman zulmün karşısında dikilmediniz. Biz tarih boyunca adaletle hükmettik. Hep zulmün karşısına dikildik. Biz Osmanlı'ydık ama bir kişi için zulüm gören bir kişi için Hint Yarımada'sıylaydık. Bizim böyle bir asaletimiz var. Ama bunlarda böyle bir şey yok" dedi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 18:15

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