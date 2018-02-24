Eskişehir’de Evrensel ile dayanışma yemeği yapıldı

Eskişehir’de düzenlenen Evrensel ile dayanışma yemeğine Evrensel okurları ile sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Eskişehir’de Evrensel ile dayanışma yemeği düzenlendi.

Evrensel okurları ile sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin bir araya geldiği yemeğe CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı.

Yemeğin açılış konuşmasını gazeteci ve şair Rahmi Emeç yaptı. Evrensel'in her zaman emekçinin, ezilenin yanında olduğunu söyleyen Emeç, "Evrensel Gazetesi'ni konuşurken Metin Göktepe'nin ismini öncelikle anmak gerekir. Evrensel, her zaman emekçinin, ezilenin yanında olmuştur ve adaleti savunmuştur. Bu gece sizler buraya gelerek adalete de destek oluyorsunuz. Cezalarla yıldırılmaya çalışılan gazetelere, gazetecilere güç veriyorsunuz" dedi. (Eskişehir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 17:48

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