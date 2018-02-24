Fi Çi belgesel oluyor

Fi Çi dizisinin geçtiğimiz günlerde final yapma kararı almasının ardından 'Fi Macerası' adlı belgesel dizinin yayınlanacağı duyuruldu.

Fi Çi dizisinin final yapacağının ilan edilmesinin ardından 'Fi Macerası' adlı belgesel dizinin yayına gireceği duyuruldu.

Final bölümünün ardından belgesel olarak yayınında ve yapımda emeği geçen herkesin yaşadıklarını anlatacağı Fi Macerası birinci bölümde, Serenay Sarıkaya duygularını dile getirdi.

Fi Çi dizisinin tüm oyuncuları ve yapım ekibiyle yapılan röportajların, kamera arkası görüntülerinin yer alacağı belgesel Fi Macerası’nın birinci bölümü Serenay Sarıkaya ile başladı.

Sarıkaya bu projeyi çok özleyeceğinin altını özellikle çizerek “Duru’yu çok yıprattılar kendi inandıkları şey için. Erkekler arasında gitti geldi. Sahneye bu kadar düşkün olmasının sebebi bu. Çok fazla insan kızgın muhtemelen tüylerimi diken diken eden sahne şey... Kesinlikle çok özleyeceğim bir iş!” şeklinde ifadelere yer verdi. (MEDYA SERVİSİ)

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