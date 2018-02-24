KESK ihraç edilen üyelerininin işe iade edilmesini istedi

Mersin KESK Şubeler Platformu, ihraç edilen arkadaşlarının işlerine iade edilmesini ve OHAL’in kaldırılmasını istedi.

Mersin KESK Şubeler Platformu, ihraç edilen arkadaşlarının işlerine iade edilmesini ve OHAL’in kaldırılmasını istedi. Platform adına açıklama yapan SES Şube Eş Başkanı Özgür Göncü, "İşinden ekmeğinden olanlar bu süreçte hem sosyal hem de ekonomik olarak yalnızlaştırılmaya çalışılarak ölüme mahkum edilmekte. Bu süreç ne yazık ki kadınlar için daha da ağır, çünkü işiyle ekonomik özgürlüğünü kazanan sosyal hayatta da var olan kadınlar; işsizlikle tekrardan eve mahkum edilmeye çalışılarak sosyal alandan el çektirilmektedir. Bu tam da hükümetin kadın politikalarıyla örtüşmektedir ve biz KESK olarak bize dayatılan bu politikaları kabul etmeyerek kadınlara vurgu yapmak istedik" dedi.

İş ve ekmek için mücadele ederken artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarına da sessiz kalamıyacaklarını ifade eden Göncü, "Çocuk istismarını önlemek adına kimyasal çözümlerin ve idamın tartıştırılması manidardır. Bizler biliyoruz ki idam her zaman biz muhalifleri vurmuştur. Ve yeni yasalar yapmak yerine var olan yasalarla sanığı yargılarken " kıravat takana, saç tıraşı olana iyi hal indirimi uygulamak yerine veya çocuk tacizlerinde ve tecavüzlerinde rıza yaşını 15'ten 12'ye çekmek yerine var olan yasaları en ağır şekilde uygulayarak, tecavüze veya tacize uğrayan kadının ne giydiğine veya hangi saatte nerede olduğuna veya ne işle uğraştığıyla ilgilenmekten daha etkili olacaktır. Kadında bu bahanelerle suçluyu aklayanlar çocuklarda hangi bahaneye sığınacaklardır" dedi.

Son dönemde artan iş cinayetlerine de değinen Göncü, "Bizler; KESK üyeleri, KESK’li kadınlar ve yan yana yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarımızla, her daim olduğu gibi demokratik alanı ve onurlu bir yaşamı birlikte savunmaya ve onun için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. (Mersin/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 15:31

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