Afrin operasyonunun 36'ncı günü 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik operasyonu 36. günde de devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20 Ocak'ta başlattığı Afrin operasyonunda 36'ncı güne girildi.

DHA’nın haberine göre, operasyonun 36. gününde savaş uçakları, havadan bombardıman yaparken karadan da topçu atışları yapıldı

TSK’den yapılan açıklamad “32 askerin şehit olduğu, 9 sivilin de hayatını kaybettiği harekâtta 58'i son 24 saatte olmak üzere, harekâtın başından beri toplam 1931 terörist etkisiz hale getirildi” denildi

AFRİNLİLER OPERASYONA KARŞI YÜRÜDÜ

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Afrin’e yönelik operasyon 36’ıncı gününde, Afrin kent merkezinde bir araya gelen binler bir kez daha yürüyüşle operasyona tepki gösterdi.

Kuzey Suriye, Irak Kürdistan Bölgesi ve Şengal’den gelenler ile Afrinliler, Newroz Kavşağı’ndan başlayarak Dersim Meydanı’na doğru yürüyüşe geçerek operasyonu protesto etti. Daha sonra meydana ulaşan binler başlatılan operasyonun son bulması çağrısı yaptı.

BOŞ ARAZİYE ROKET DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Bülbül beldesi bölgesindeki teröristlerin ateşlediği bir roket mermisi, sınırı aşarak Kilis'te boş araziye düştü. Saatli köyünde boş araziye düşen ve patlamayan roketi fark edenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine araziye gelen ekiplerin incelediği roket mermisinin kontrollü şekilde imha edileceği bildirildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 16:49

www.evrensel.net