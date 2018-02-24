Van Gürpınar BİST öğrencisi Beşiktaşlı kızlar fenomen oldu

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim gören Beşiktaş taraftarı 25 kız öğrenci, sosyal medyadaki videoları sayesinde ünlü oldu. Siyah beyazlı formalarıyla müzik öğretmenlerinin piyanosu eşliğinde Beşiktaş marşlarını seslendiren kızların videoları izlenme rekorları kırıyor. Kızların tek isteği ise Beşiktaş-Bayern Münih maçını Vodafone Park'ta izlemek.

ÖĞRENCİLER 'GÜZEL ADAM SÜREYYA'YI İZLEDİ

Van Gürpınar'da Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda okuyan 6'ncı sınıf öğrencisi Beşiktaşlı 25 kız öğrencinin, formaları ile müzik öğretmenleri Mecnun Dinçer eşliğinde Beşiktaş marşlarını seslendirdikleri videolar izlenme rekorları kırıyor. Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'da binlerce beğeni alan ve kulübün resmi hesaplarından videoları paylaşılan kızları Van Beşiktaşlılar Derneği ziyaret etti. Dernek Başkanı Gani Aslan, öğrencilerle birlikte "Güzel Adam Süreyya" filmine gitti.

Van Gürpınar BİST'te okuyan Beşiktaşlı kız öğrencileri Van Beşiktaşlılar Derneği ziyaret etti (Fotoğraf: DHA)

Dernek Başkanı Gani Aslan, sosyal medyada gördükleri videodan çok etkilendiklerini belirterek "Sosyal medyada yaklaşık 1 hafta önce videolarını gördük. Van Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu olarak biz de bu kardeşlerimizle gurur duyduk. Kulübümüz de öğrencilerimize forma gönderdi. Van'ın bu güzel ilçesinde bu çocuklarla beraber olmaktan çok mutluyuz, onur duyuyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞLI KIZLAR FİKRET ORMAN'A SESLENDİ

Öğrenciler ise Van Beşiktaşlılar Derneği'nin kendilerini ziyaretlerinden çok memnun olduklarını belirterek Kulüp Başkanı Fikret Orman'a seslendi, Beşiktaş'ın Bayern Münih ile İstanbul'da oynayacağı rövanş maçını Vodafone Park'ta izlemek istediklerini söyledi. (DHA)

Fotoğraf: DHA

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 15:22

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