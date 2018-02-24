İstanbul’da pazartesi günü 4 ilçede 16 saat su kesintisi

İstanbul’da pazartesi günü 4 ilçede 16 saat su kesintisi

    • 24 Şubat 2018 14:37

    İstanbul’da pazartesi günü Sarıyer, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu'nun bazı bölgelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacak. 

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, Pazartesi günü Sarıyer, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu'nun bazı bölgelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

    İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

    Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 27 Şubat 2018 Salı günü 02:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. 

    SU ALAMAYACAK BÖLGELER

    Beyoğlu İlçesi: Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş Hasanefendi ve Ömer Avni Mahalleleri ile Gümüşsuyu Mahallesi alt kotları.

    Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy Mahalleleri ile Bebek Mahallesi alt kotları

    Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.

    Şişli İlçesi: Yayla, Feriköy ve Yenişehir Mahalleleri. (DHA)
     

    Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 14:40
    www.evrensel.net
    ETİKETLER İSKİ