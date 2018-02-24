EMO Genel Kurulu: Meslek örgütlerini terörist ilan ettiler

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 41. Olağan Genel Kurulunda, AKP hükümetinin meslek odaları üzerindeki baskısı eleştirildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi’nin 41. Olağan Genel Kurulu Perpa Ticaret Merkezi’nde gerçekleşti. Genel kurulda konuşan oda ve siyaset temsilcileri, AKP hükümetinin meslek odaları üzerindeki baskısını eleştirdi.

EMO İstanbul Şubesi’nin 41. Olağan Genel Kurulu dün Şişli’deki Perpa Ticaret Merkezi’nde gerçekleşti. 41. dönem yönetim kurulu başkanının belirleneceği seçimler öncesi gerçekleşen genel kurul, EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy’un konuşmasıyla başladı.

‘DOĞA SERMAYEYE ALTIN TEPSİDE SUNULUYOR’

AKP hükümetinin kentsel dönüşüm politikalarının emekçilerin hayatını alt üst ettiğini, şehirlerin demografik yapısını bozduğunu, doğaya ve çevreye zarar verdiğini söyleyen Celepsoy, “Ege’den Hasankeyf’e, Hevsel Bahçeleri’nden Mersin Akkuyu’ya kadar AKP rant politikalarını sürdürüyor, doğa sermayeye altın tepside sunuluyor” dedi. AKP’nin doğayı tahrip eden rant politikalarına bilimsel ve somut verilerle karşı çıkan meslek odalarının iktidar tarafından hedef gösterilmesini eleştiren Celepsoy, “Topluma, doğaya, gelecek kuşaklara sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sorumluluğumuzu mesleki alanda yetkinleştirip, toplum refahını en başa koyarak; barış, hak, özgürlük gibi değer ve erdemlere bağlı kalarak yürütüp ileri götürebiliriz. Meslek onuruna sahip çıkmak insanlık onuruna sahip çıkmaktan geçiyor” diye konuştu.

‘İSTEYENİN ODA AÇMASIYLA ÜYELER HAKLARINI KAYBEDECEK’

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder de EMO İstanbul Şubesi’nin 41. Genel Kurulu’na katılan isimlerdendi. Önder 41. Genel Kurulun iktidar tehdidi altında gerçekleştiğini belirterek, “Demokrasi kelimesinin içini boşaltan ve demokrasiyi kendisine biat edenler için kullanan, demokrasinin tüm kurumlarını yok eden, OHAL ilan eden, baskıcı rejim kuran iktidar tehdidi altında genel kurulumuzu yapıyoruz. Meslek örgütleri gibi demokratik kurumlar, seçim sonuçlarına müdahale ile ele geçirilmeye çalışılmış ancak sonuç alınamamıştır. Demokratik seçim süreciyle meslek odalarını ele geçiremeyen iktidar, bu kez yok sayma ve girişimlerimizi baltalama yolunu seçmiştir. Meslek örgütlerini terörist ilan edilmeye kalkmıştır. Yandaş medyada odamız ‘oda terörü’ başlığı ile manşete taşınıp saldırıya maruz bırakılmıştır. Akıl dışılığın, akıl tutulmasının yaşandığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meslek odalarının başındaki ‘Türk/Türkiye’ ifadelerinin kaldırılacağını söylemesinin ardından sözlerini emir telakki edenler ertesi gün çalışmalara başladı. Meslek odalarına üye olma zorunluluğunu kaldırma çalışmaları başladı. Meslek odaları Anayasa ile kamu yararına kurulmuştur. İsteyenin oda kurması mesleki hakların korunmasını değil üyelerin haklarını kaybetmesine yarayacaktır” diye konuştu.

‘CUMHURİYET KAZANIMLARI YOK SAYILDI’

OHAL şartlarından gerçekleşen referandumun meşru olmadığını ifade eden Önder, “Medyadan üniversitelere, yargıya kadar toplumun her kesimi susturulmuş, Cumhuriyet kazanımları yok sayılmıştır. 20 aydır OHAL rejiminde KHK ile yönetiliyor Türkiye. OHAL şartlarında gerçekleşen, meşrutiyeti bulunmayan referandum yapılmış ve rejim değiştirilmek istenmektedir. Suriye politikaları ile savaş bataklığına çekildik. Türkiye, Ortadoğu yangınına Afrin operasyonu ile dahil olmuştur. Savaşın halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Türk Tabipleri Birliği’ne operasyon düzenleyip yönetim kurulu üyelerini gözaltına almıştır. Bu yaklaşımı kınıyoruz” dedi.

‘TEK ADAM REJİMİNE KARŞI OLDUĞUMUZ İÇİN HEDEFTEYİZ’

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş da, odağında ve öznesinde insan olan bir meslek icra ettiklerinin altını çizdi. Göltaş, “Enerji, iletişim, madencilik, tarım, gıda, ulaşım, kentleşme ve mimaride 63 yıldır yol öyküsünün adıdır TMMOB. Mühendislik mesleği yapılacaksa ülkenin barış ortamına ve demokrasiye ihtiyaç var. Biz bu nedenle siyasi iktidarın her zaman hedefi olmuş, 70’ten bu yana hiçbir siyasi iktidarın arka bahçesi olmamışızdır. Tek adam rejimine karşı olduğumuz için de hedef haline geldik. Eğitim sisteminin gericileşmesine, doğal varlıkların yağmalanıp yok edilmesine, tarımsal alanların, yaylaların yandaşlara peşkeş çekilmesine karşı çıktığımız için, barışı savunduğumuz için hedefiz. 63 dönemlik bu sürecimizi bilimden demokrasiden yana insanların ortak kültürüyle sürdürmeliyiz” şeklinde konuştu.

‘HÜKÜMET ÖRGÜTLÜ GÜÇTEN KORKUYOR’

EMO İstanbul Şubesi’nin 41. Olağan Genel Kurulu’na siyasi partilerden de katılım sağlandı. Meslek odalarına dönük baskının bilinçli olarak yapıldığını savunan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülsüm Hale Özcömert, “Meslek odalarına iktidar tarafından bilinçli korkutma, bölme politikası izleniyor. Hükümet bunu yaparak, örgütlü güçten korkusunu dile getiriyor” dedi.

Genel Kurula katılan EMEP İstanbul İl Örgütü’nden Mehmet Özcan ise şöyle konuştu: “Demokrasi güçlerine düşen, mücadelenin nasıl örgütleneceği, birlikteliğin nasıl sağlanacağı sorunudur. OHAL’e, KHK’lere karşı çıkmak savaşa karşı çıkmadan tamamlanamaz.” (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 13:55

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