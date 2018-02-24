CHP'li Sındır: Kadro beklerken açlığa terk edildiler

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır hükümlü statüsüne sahip olup da kadroya geçirilmeyen işçilerin durumunu Meclis gündemine getirdi.

696 sayılı KHK ile emekliliğe hak kazanan ve hükümlü statüsüne sahip olup da kadroya geçirilmeyen işçilerin durumunu CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır Meclis gündemine getirdi.

696 sayılı KHK’ya değinen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, binlerce işçinin getirilen düzenleme ile sözde kadroya geçmek şöyle dursun tam tersine, elindeki işinden de olduğunu söyledi. Sındır, ”örneğin geçtiğimiz günlerde, İzmir'de ‘kadroya geçeceğim’ umudunu taşıyan 2 bin 500 işçi bırakın kadroyu işinden de oldu, bir anda kendisini sokakta buldu. Emekli olup çalışan, emekliliğe hak kazanmış olan, hatta yaş itibarıyla henüz yaşını doldurmadığı halde emekliliği hak eden ve hükümlü statüsünde olanların tamamı yeni durumda belediye şirketlerine maalesef alınamadı. Ortaya çıkan büyük bir mağduriyet var, bu insanlar açlığa terk edilmiş durumda" dedi.

‘DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK’

Getirilen düzenlemeyle bir şeyin değişmediğini ifade eden Kamil Okyay Sındır; "daha önce özel sektörde, taşeron işi yapan diğer şirketlerde belediyeye hizmet alımı sözleşmeleriyle hizmet veren işçiler şimdi ise belediyenin şirketine aktarılıyor, kısaca değişen hiçbir şey yok. Hatta statüleri bile korunarak, ücret iyileştirmesi söz konusu olmadan, çalışma koşulları iyileştirilmeden yeni duruma alınıyor” dedi.



Sındır 4857 sayılı İş Kanunu'n engelli ve hükümlü çalıştırma zorunluluğunu düzenleyen 30'uncu maddesine de değinerek, "Elli veya daha fazla isçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde yüzde üç̧ engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü̈ işçiyi çalıştırma zorunluluğu vardır. Getirilen düzenleme ile bu kanun yok sayarak hükümlü statüsünde olanların bu belediye şirketlerine geçişi ne yazık ki söz konusu olamıyor. Sadece İzmir'de 2 bin 500'ün üzerinde bu durumdaki işçi şu anda aileleriyle birlikte aç ve perişan halde sokağa atılmış durumda.. Türkiye geneline ise bu sayı 180 bine varıyor. Dünyanın hiçbir hukuk devletinde yapılan kanuni düzenlemeler kazanılmış hakların gasp edilmesine izin veremez ancak ülkemizde maalesef oluyor.” (İzmir/EVRENSEL)





Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 12:37

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