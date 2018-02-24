 ‘Askeri sayım’ saldırısında 40 tutuklu yaralandı’ iddiası

Rize L Tipi Cezaevi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü ayakta askeri sayım vermeyen tutuklulara saldırı olduğu ve 40 tutuklunun yaralandığı iddia edildi.

Rize L Tipi Cezaevi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü ayakta askeri sayım vermeyen tutuklulara saldırı olduğu iddia edilirken 40 tutuklunun yaralandığı, bazı tutukluların kafası, kolu ve burnunun kırıldığı bildirildi.

Darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL nedeniyle cezaevlerinde askeri darbe dönemlerinden daha ağır koşullar yaşanıyor. Son dönemlerde artan baskı, tek tip elbise ve insani olmayan koşullar nedeniyle gündeme gelen cezaevlerinden saldırı haberleri de gelmeyi sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde bulunan yaklaşık 150 siyasi tutuklunun, cezaevinin “ayakta askeri sayım” vermeleri dayatmasına karşı çıktıkları ve bu talebi yerine getirmedikleri gerekçesiyle geçtiğimiz Pazartesi günü saldırıya uğradığı iddia edildi.

40 KİŞİ YARALANDI İDDİASI

Bu konuda bilgi veren aileler, yaşadıkları tedirginlikten dolayı yakınlarının isimlerini vermek istemediklerini belirtti. Aileler, birçok kişiye iletişim cezası verildiği için ailelerin durumdan haberdar olmadığını belirtti. Deniz isimli bir tutuklu yakını, dün telefonla görüştüğü kardeşinin verdiği bilgileri şöyle paylaştı: “Kardeşimin sesi çok tedirgindi. Zaten daha önce saldırı hazırlığı olduğunu bize söylemişti. Ben Meclis’teki milletvekilleriyle görüştüm ama bir sonuç alamadık. Dün görüştüğümüzde kardeşim, ayakta sayım vermedikleri için kendilerine toplu bir saldırı gerçekleştirildiğini söyledi. Saldırı sırasında 40’a yakın tutuklu ve hükümlü yaralanmış. Kimisinin kafası kırılmış, kolu kırılanlar, burnu kırılanlar var. Birde bunun üstüne birçoğuna iletişim cezası verilmiş. Kardeşim 6 yıldır cezaevinde ilk kez böyle bir saldırı ile karşı karşıya geliyoruz. Ayrıca kardeşim bu saldırıya karşın, onur kırıcı bu uygulamayı kabul etmeyeceklerini söyledi.”

HDP TEYİT ETTİ, CEZAEVİ BİLGİ VERMEDİ

HDP milletvekilleri de Kalkandere ile ilgili girişimleri doğrularken, bu konuda bir sonuç alınamadığını bildirdi.



Telefonla bilgi almak istenen cezaevinin santrali, cezaevinde bilgi verecek yetkili biri olmadığını, ayrıca telefonla bilgi vermediklerini belirtirken, “Saldırıdan haberiniz var mı?” sorusuna da, “Bilgi veremem” sözleriyle karşılık verdi.



Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan tutuklular; aileleriyle yaptıkları haftalık görüşmede, gardiyanların saldırısına uğradıklarını aktardı.

AİLELER İHD’YE BAŞVURDU

Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Hamit Dikici’nin babası Nuri Dikici, dün oğluyla yaptığı görüşmede şunları aktarmıştı: “Tutuklular, askeri sayımı reddettikleri için gardiyanlar koğuşları basıp saldırmaya başlamışlar. Yaşlı ve hasta demeden herkese saldırmışlar. Bazı tutsakların ayağı ve eli kırılmış.” Bazı tutuklu yakınları da İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’ne giderek başvuruda bulunmuştu. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 10:58

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