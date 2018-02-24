78 yaşındaki tutuklu Sisê Bingöl'ün durumu ağırlaşıyor

Tarsus Cezaevinde tutuklu bulunan Sisê Bingöl'ü ziyaret eden kızı Hasbike Kanmaz, annesinin sağlık durumunun ağırlaştığına dikkat çekti.

Tarsus Cezaevinde tutuklu bulunan Sisê Bingöl'ü ziyaret eden kızı Hasbike Kanmaz, annesinin sağlık durumunun ağırlaştığına dikkat çekti. Kanmaz, bir devlet yetkilisinin annesi ile görüştüğünü ve kısa bir süre içerisinde serbest bırakılacağını kendisine ilettiğini belirtti.

Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği sırada 3 gün boyunca ring aracıyla götürülen 78 yaşındaki Sisê Bingöl, her geçen gün ağırlaşan sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmiyor. Bu hafta annesini görmek için İstanbul'dan Mersin'e giden kızı Hasbike Kanmaz, annesinin son durumunu anlattı. Kanmaz, bir yetkilinin cezaevinde Sisê Bingöl ile görüştüğünü kaydetti.

'ANNEM ÇOK HASTA VE YAŞLI'

Annesinin kalp, akciğer hastalığının yanı sıra dişlerinin de aylar önce kırıldığını söyleyen Kanmaz, sadece ilaç tedavisinin uygulanmaya devam ettiğini dile getirdi. Annesinin özlemi ve merakıyla bu haftaki görüşü beklediğini vurgulayan Kanmaz, "Tarsus'a sevk edildiği günden bu yana annemin sağlık sorunları ağırlaşıyordu. Her telefonla konuştuğumuzda yaşadığı sorunlardan bahsederdi. Zaten Ocak ayında hiç görüşüne gidememiştik, ilk defa bu Salı günü gittim. En azından gözlerimle gördüm içim rahatladı. Hastaneye gidip getiriliyor ama kırılan dişleri hala öyleydi. Evet annem çok hasta, çok yaşlı ama onun en temel ihtiyacı şuan o dört duvar arasından çıkabilmektedir" şeklinde konuştu.

'BİR YETKİLİ ANNEMLE GÖRÜŞMÜŞ'

Annesine özellikle cezaevindeki kadın tutukluların iyi baktığını söyleyen Kanmaz, "Annem hep arkadaşlarından bahsediyordu. Onların ona ne kadar iyi baktığını anlattı. Annemin hastalıktan elleri sararmıştı. Annem öncelere oranla daha da çökmüştü. Sonra biz de beraber fotoğraf çektik. Anlattığı kadarıyla, geçen hafta bir yetkili gelmiş onu çağırmış yanına. Annem o yetkiliye; 'Benim günahım sizin boynunuza beni bırakın. Cezaevinde kalacak durumum yok' demiş. Öyle deyince o yetkili kişi de anneme söz vermiş 1 ay içerisinde bırakılacağını söylemiş. Biz en başından beri 80 yaşındaki bir kadının cezaevinde kalmaması gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini dile getirdi. (Van/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 10:21

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