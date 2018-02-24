İşkence ve hastalık gemisi Mersin Limanı’nda

Brezilya’dan 25 bin büyükbaş hayvanı sağlıksız koşullarda taşıyan Gemi Mersin Limanı’na yanaştı, taşınan hayvanların durumu hakkında bilgi verilmiyor.

Brezilya’dan ithal edilen 25 bin büyükbaş hayvanı sağlıksız koşullarda ve hayvanlara eziyet edecek şekilde taşıdığı için gündeme gelen Nada isimli gemi Mersin Limanı’na ulaştı.

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre, gemide sağlıksız koşullarda taşınan hayvanların karantinaya alınıp alınmayacağı konusunda Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı bilgi vermedi.

Mersin Barosu’nun suç duyurusundan da sonuç alınamadı.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Veteriner Hekim Burak Özgüner, “Bu gemi işkence, zulüm gemisidir, aynı zamanda hastalık gemisidir” dedi.

Brezilya’dan ithal edilen hayvanlara gemilerde eziyet

Önceki gün Mersin açıklarına ulaşan Nada gemisi, dün Mersin Limanı’na giriş yaptı ve büyükbaş hayvanları indirmek için başvuruda bulundu. Mersin Barosu, gemideki hayvan taşıma koşullarıyla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu ancak savcılık görevsizlik gerekçesiyle işlem yapmadı. Adli bir işlem yapılamadığı için de avukatların ve hayvan hakları aktivistlerinin liman sahasına girerek gemide tespit yapma planı gerçekleşmedi.

YANDAŞ ZENGİN EDİLİYOR

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar da, konunun sadece Mersin’i ilgilendiren bir konu olmadığını, ülkenin tarım ve hayvancılığını yakından ilgilendiren bir konu olduğunu vurguladı. Sağlar, “16 yıldır AKP iktidarının tarım ve hayvancılıkla ilgili politikalarının yanlışlığı bugün bir kez daha ortaya çıktı. Hayvancılıkta oynanan oyunlar sonunda Türkiye hayvan ithal eder hale geldi. Canlı hayvan ticareti dramatik bir hale geldi. 27 gün süren yolculuk boyunca kendi dışkıları içinde kaldıkları, hangi hastalıkları kaptıkları, o etlerin tüketicilere ne şekilde ulaşacağıyla ilgili bilgimiz yok. Bir yandaşı zengin etmek adına aslında bizim hayvan üreticilerimizi yok eden bir politika uygulanıyor. Ben Kars’ta Türkiye’nin kırmızı et borsasının oluştuğu hayvan pazarını gördüm. Hayvan pazarlarında kendi yetiştirdiğimiz hayvanların satışını yapamıyoruz ama dışarıdan on binlerce hayvan ithal ediyoruz” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 09:55

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