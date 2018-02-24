CHP’den özelleştirilecek şeker fabrikaları için seferberlik

CHP, 14 ildeki özelleştirilmek istenen şeker fabrikalarını dolaşarak, fabrikaların kapatılmasının ülkeye zararlarını anlatacak.

14 şeker fabrikasının özelleştirilmesinin kamuoyuna yansımasıyla CHP harekete geçti ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla bir komisyon kuruldu. Komisyonla fabrikaların kapatılmasının Türkiye’ye getireceği zararlar masaya yatırılacak, hayvancılıktan tarıma kadar meydana gelecek olumsuz etkiler ortaya çıkarılacak.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, fabrikaların olduğu illere göre milletvekillerini belirleyen CHP, 14 fabrikaya da heyet gönderecek. Alpullu Şeker Fabrikası ile ziyaretlerine başlayan CHP’nin masasında gerekirse sokak eylemleri de bulunuyor. İlk toplantısını önceki gün akşam saatlerinde yapan CHP’liler fabriakaların özelleştirilmesinin yaratacağı sıkıntıları somut adımlarla masaya yatıracak ve kamu oyuyla paylaşacak. Rapor haline getirilecek çalışma, hükümete iletilecek.

ŞEKER STRATEJİKTİR

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhuriyetin elde kalan son değerlerinin kötü bir yönetim anlayışı yüzünden satışa çıktığını belirterek, şekerin “stratejik” bir üretim kaynağı olduğunu vurguladı. Sağlık politikalarına bakışın da önemli olduğunu söyleyen Özkoç, “Sağlıklı bir toplumun temelinde şeker pancarından üretilen şeker var. Emperyalist uzantısı fabrikaların mısır şurubundan ürettikleri tatlandırıcıların Türkiye’de insan sağlığını tehdit ettiği çok açık. AB’de tatlandırıcı ile kota sınırlı iken Türkiye’ylede bu sınırın aşama aşama artırılması şeker pancarı fabrikalarının elden çıkarılmasına kadar ilerledi. Bu; Türkiye’yi kansere, yerli değil yabancı üretime teslim etmek demektir” dedi.

SOKAĞA ÇIKARIZ

Bu konuda CHP’nin Genel Kurul’da en net şekilde karşı duruşunu sergileyeceğini anlatan Özkoç, MYK’de görevledirilen genel başkan yardımcılarının da kamuoyunun doğru bilgilendirilmesiyle ilgili hızlı ve etkin çalışma içine gireceğini kaydetti. Özkoç, “Bu fabrikalarda çalışan ve özelleştirme ile her türlü hakkını kaybeden ve kaderleri bir kişinin iki dudağı arasında belirlenen binlerce işçi kardeşimizin hakkını ve hukukunu savunmak için de gerekirse onlarla birlikte sokakta olacağız” diye konuştu. CHP, fabrikaların bulunduğu illere göre milletvekili dağılımını yaptı. Ziyaretler Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın beraberindeki Trakya milletvekilleriyle birlikte bugün gideceği Alpullu Şeker Fabrikası ile başlayacak. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 09:42

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