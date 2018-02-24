Hükümet bölge illerinde sanayicilere enerji teşviği verecek

Hükümet bölge illerinde 23 ili kapsayan ‘Güçlendirilmiş Ekonomi Teşvik Paketi’ ile fabrika yapana enerji desteği verileceğini açıkladı.

Serpil BERK

Beyar ÖZALP

Diyarbakır/Şırnak

Hükümetin sanayiciye enerji teşvik paketi açıklamasını değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şube Eş Başkanı Mehmet Orak, enerji indirimi ve teşvik gibi çalışmaların halktan yana olması gerektiğini ifade etti.

Hükümet bölge illerinde 23 ili kapsayan ‘Güçlendirilmiş Ekonomi Teşvik Paketi’ ile fabrika yapana enerji desteği verileceğini açıkladı. Sanayiciye enerji teşviki sağlanırken, halka ise ‘kaçak elektrik’ kullanımı bahane edilerek sayaçlar Hakkari’de elektrik direklerine çıkarıldı, Şırnak’ta ise sokaklarda pano içinde toplandı. Bu durumla beraber elektrik faturalarının normal kullanım bedelinin çok üzerinde gelmeye başladı.

Yaşanan durum halk tarafından tepki çekince konuyla ilgili Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, elektrik sayaçlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yüksek kayıp ve kaçak oranı olan bölgelerde teknoloji tabanlı önleyici çalışmaların yapılmasına yönelik kararından sonra direklere çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Yapılan bu çalışmalar ile kayıp kaçağın düşürülmesi neticesinde bölge insanının tümünün kaçak elektrik kullandığı şeklinde çeşitli platformlarda dile getirilen söylemlerde boşa çıkarılmış olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan durumu EMO Diyarbakır Şube Eş Başkanı Mehmet Orak ile konuştuk. Orak, oda olarak geçmişten beri ödeme yapamayan yoksul vatandaşlara belli bir kw gücünde enerjinin bedava dağıtılması için çalışmalar ve çağrılar yaptıklarını kaydetti.

Mehmet Orak

‘İNSANLARIN GELİRİ YOK AMA ENERJİ KULLANIMINA HEP ZAM VAR’

Belirli yerlerde sayaçların direklere çıkarılması gibi mobing uygulamaları duyduklarını dile getiren Orak, “Bildiğiniz gibi özelleştirmeyle birlikte, bizleri de çok ciddiye almayan bir anlayış var. Halkta bu uygulamalarda ki haksızlığın farkında fakat içinden geçtiğimiz koşullarda maalesef bu tip durumlar karşısında hakkını arayamıyor. Halka güvenmiyorsanız o zaman enerji dağıtmayın. İnsanları terörize ederek, ‘bunlar hırsızdır, bunlar şunu yapıyor’ gibi sözlerle bu sorun çözülmez. Sosyolojik alt yapısını araştırmadan, gerekli çalışmayı yapmadan yapacağınız her şey yanlış olur. Bu insanlar niye kaçak kullanıyor yada enerji bedelini ödeyemiyor? İlk önce bunu sorgulamak lazım. Kırsal kesimde yaşayan insanlar neden faturasını ödeyemiyor çünkü, tarım ve hayvancılık yapamıyor. İnsanların hiçbir geliri yok ama yinede enerji kullanımının üzerine her seferinde zam koyarak mağduriyeti arttırdılar. Daha önce 50 TL fatura gelen vatandaşa şuanda %60 zamlı fatura geliyor”dedi.

‘YOKSUL FATURASINI BİLE ÖDEYEMİYOR’

Sanayicilere enerji teşviki verilmesini de eleştiren Orak, “Bu teşviki fakire yada yeni girişimciye vermiyor. ‘Bir fabrika kurmak için paranız var mı? Paranız varsa bunu yaparız’ diyorlar. Zengin bir şekilde kendini geçindiriyor zaten ama yoksul faturasını bile ödeyemeyecek hâle geldi. Enerjinin indirimi halktan yana olmalı” diye ifade etti.

SAYAÇLARININ SOKAĞA ALINMASINA TEPKİLİLER

Şırnak Cizre’de Dicle Mahallesinde geçtiğimiz haftalarda elektrik sayaçlarının sokağa alınıp aynı yerde toplanmasına tepki gösteren mahalleliler panolara zarar vermiş ve bu nedenle oluşan elektrik arızasını DEDAŞ dört gün boyunca onarmayıp vatandaşı adeta cezalandırmıştı. Yaşananlar hakkında gazetemize konuşan mahallelilerden soy ismini vermek istemeyen Süleyman, her ay elektrik faturalarının gelmesi gerektiğinin çok üstünde bir miktarda geldiğini belirterek, bunun nedenin faturalara yansıyan kayıp kaçak bedeli ve yüksek kw bedeli olduğunu söyledi.

‘ÖNCE HALKA İNDİRİM YAPILSIN’

Yaşanan arızanın ardından dört gün boyunca elektriksiz kaldıklarını vurgulayan Süleyman, “Elektrik şirketi bizi bu şekilde cezalandırmaya çalışıyor. Bir taraftan bize bu zulmü yapıp diğer taraftan bizim vergilerimiz üzerinden şirketlere ucuz elektrik verecekler. Onlara ucuz elektrik vereceklerine biz vatandaşların faturalarına indirim uygulasınlar” dedi.

HIRSIZ MUAMELESİ YAPILIYOR

Elektrik şirketinin bu uygulama ile kaçak kullanımını sonlandıracağına dair iddialara tepki gösteren Süleyman, “Bu uygulama ile kaçak kullanımı bitireceklerini söylüyorlar. O zaman faturalara yansıtılan kayıp kaçak bedelini de bundan sonra almasınlar. Eğer almaya devam ederlerse en büyük hırsızlığı onlar yapmış olacak” dedi.

Bu yeni uygulamaya tepki gösteren Cizreliler bir taraftan kayıp kaçak bedeli adı altında faturaların çok yüksek geldiğini diğer taraftan herkese hırsız muamelesi yapıldığını ifade ettiler. Daha kaliteli hizmet iddiasında da bulunan yeni sistem, beraberinde birçok sorunu da getirdi. Elektrik sayaçları ve panoları dışarıda olduğu için şarteller düştüğünde bile vatandaş DEDAŞ ekiplerini beklemek zorunda kalıp saatlerce elektriksiz kalıyor.

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