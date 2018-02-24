Afrin’de operasyon, fabrikada düşmanlık

Delphi fabrikasında taşeron olarak çalışan Ali Söyler, Afrin operasyonu sonrası işçiler arasındaki ayrışma ve düşmanlaşmanın arttığını söyledi.

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Afrin operasyonuyla birlikte daha da kışkırtılan milliyetçilik, düşmanlaşmaya kadar vardı. İşçiler arasındaki ayrışma ve düşmanlaşma, farklı kökenli olanlar üzerinde patron baskısının da artmasına neden oluyor.

İzmir Delphi fabrikasında taşeron şirkete bağlı olarak çalışan Temizlik İşçisi Ali Söyler, diğer işçilerle, Kürt olduğu için yaşadığı tartışmaların büyüdüğünü, sürekli “teröristsin” diye suçlandığını ve sonunda fabrika yönetiminin de devreye girmesiyle işten çıkarıldığını söyledi.

2014 yılından beri İzmir Delphi Otomotiv Sistemleri fabrikasında çalışan Ali Yanar, Afrin operasyonunun başladığı son bir aydır, Kürt olduğu için uğradığı hakaretleri ve yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı: “Üretim alanında temizlik işi değil de kadrolu elemanların yaptığı ‘tapa takma’ işini yapıyorum. Her günkü gibi işimi yaptığım sırada, supervizor dediğimiz kişi gelip, fabrikanın içinde benim çalıştığım bölümün yanındaki duvarda bulunan Delphi teknoloji yazılı muşambadan reklam panosu üzerine ‘Apo Ali’ yazılmış olduğunu söyledi ve ‘Bunu sen mi yazdın?’ diye bağırdı. ‘Sen yazmışsın, şikayet var’ dedi. ‘Ben yazmadım’ dedim. Akabinde makine bölümünde kadrolu eleman olarak çalışan işçilerden üçü ‘terörist’ gibi sözlerle hakaretlerde bulunmaya başladı.”

Bu olaydan hemen sonra fabrika yönetimi tarafından çağırıldığını ve “Çalışma saatleri içerisinde terör örgütü lehine söylemlerde bulunmanız nedeniyle işyerinde huzursuzluk çıktığı tespit edilmiştir” iddiasıyla hakkında tutanak tutulduğunu belirten Söyler, ardından işten çıkarıldığını belirtti.

TAZMİNATINI DA VERMEDİLER

Özellikle son bir aydır Kürt olduğu için yaşadığı baskıların arttığını ifade eden Söyler, “Bundan önce de bana hakaret eden üç şahıs ile siyasi konulardan konuşurken Suriye’den bahsettik. Onlar bana ‘Bunların hepsini öldürmek lazım. Doğuya füze atmak lazım’ gibi sözlerle saldırınca, ‘Ben de Kürt’üm neden böyle konuşuyorsunuz’ diye tepki gösterdim. Tartışmaya başladık. ‘O zaman sen de teröristsin’ diye saldırmışlardı. Son olayda da üzerime saldırdılar” diye konuştu.

İşsiz kalan Söyler, tazminatını da vermediklerini belirterek, işe iade davası açacağını ekledi.

ARKADAŞLARI İÇİN ŞAHİTLİK YAPMIŞTI

Daha önce fabrikada işten çıkarılan işçiler için şahitlik yaptığını hatırlatan Ali Söyler, “Kadrolu işçilerin işlerini yapan taşeron arkadaşlarımız, buna tepki gösterince mahkemelik olmuştu. Mahkemede ben de işçi arkadaşlarıma şahit olmuştum. O zamandan beri aslında bana yapılan bir baskı var” dedi.

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