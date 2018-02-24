Birbirimizi dinleyelim ve çıkarlarımız için bir arada olalım

Esenyurt ve Avcılar’dan liman ve depo işçileri, Afrin operasyonu sonrası işyerinde kendi aralarındaki iletişimin farklılığına dair yazdılar.

Esenyurt ve Avcılar’dan liman ve depo işçileri

İstanbul

Afrin harekatında 1 ayı geride bıraktık, bu bir ay içerisinde her gün ölüm haberleri aldık. Tüm ülke olarak şehitlere, gencecik bedenlere ağladık. Bir taraftan da Suriye’de sadece Afrin’de değil birçok noktasında süren çatışmalardan mağdur olan çocuklara, kadınlara içimiz parçalandı, parçalanıyor. Suriye’de yıllardır çatışmalar sürüyor ve milyonlarca insan hayatını kaybetti ve yerinden yurdundan oldu. Neden mi? Adına vekalet savaşları dedikleri emperyalistlerin çıkarları için... Silah ve petrol tüccarlarının çıkarları için...

Tüm bunlar yetmezmiş gibi işyerlerimizde birbirimizle diyaloglarımız daha da zayıfladı. Birbirimizi anlamaz hale geldik, biri bir yorum yapsa hemen karşı fikirde olanlar olarak birbirimizi suçlar, aşağılar, kavga eder hale geldik. Bu nedenle bu aralar işyerlerimizde pek bu konulara girmemeye dikkat ediyoruz. Konuşup kavga etmektense susup birbirimizden uzak durmak daha mantıklı geliyor.

Öyle bir hale geldik ki kahvede konuşurken etrafımızdakilerden çekinir olduk ya da cep telefonumuzdan bir şeyler okumaya, bakmaya, paylaşmaya korkar olduk. Oysa Afrin’e operasyon olsun diyenimiz de, olmasın diyenimiz de sorsan aynı noktada duruyoruz. Herkes teröre karşı, herkes ülkemizin refahını istiyor ve herkes ABD ile Rusya ile iş tutulmasını istemiyor. O zaman neden kavga ederiz diye sorduğumuzda birbirimize karşımızda şu tablo çıkıyor. Hepimiz şucu bucu diye bölünmüş ve kendimize yapılan eleştirileri kabul etmez duruma gelmişiz.

Örneğin; “Afrin’e operasyon yapılmasın bu ülkemize bir fayda sağlamaz, diyalog yolu ile sorunlar çözülmeli” diyen biri olduğunda ne dediğine bakmaksızın hemen “terör” yaftasını yapıştırıyoruz. Ya da ÖSO denilen grup tehlikelidir diyen olursa, Afrin’i politika malzemesi yapmayalım diyen olursa, hemen bir takım suçlamalara maruz kalıyor.

Biz işçiler fikirlerimizi paylaşamaz ortak çıkarlarımızı birlikte tespit edemezsek olacak şudur: Bir karpuz gibi ikiye bölünürüz ve şu an ülkemizde olan da budur. Bir ülkenin insanlarını birbiri ile konuşmaz hale getirirsen, daha doğrusu biz buna izin verirsek, işte o zaman ipimizi kendi elimizle çekmişizdir.

Bu nedenle işçi kardeşlerimize, bizler bir grup işçi olarak bir takım önerilerde bulunmak istiyoruz. Bir konuda farklı düşünüyor olmamızdan dolayı birbirimizi suçlamayalım. Savaşın her türlüsünün kötü olduğunu bilelim ve asla barış umudumuzu yitirmeyelim. ABD ve Rusya iki emperyalist güçtür ve bölgemizden savaşın sorumlularıdırlar. Ülkeyi yönetenlerin bu güçlerle ittifak halinde olmasına, birbirine, bir ötekine yakınlaşmasına sessiz kalmayalım. Afrin başta olmak üzere bölgemizin her alanında ülkemizin sorunları diyalogla çözmesini savunalım.

Bu coğrafya bizim ve buralarda emperyalist emellerden dolayı kan akmakta buna seyirci kalmayalım, daha fazla insanımızın hayatını kaybetmesine, ister Arap, ister Türk, ister Kürt olsun sessiz kalmayalım. Bunun için yapmamız gereken şey basit. Ortak çıkarlarımız için birbiri ile kavga eden ve her gün bir başka şey söyleyenlerin sesine kulan vermek yerine birbirimizi dinleyelim, ülkemizin ve halklarımızın çıkarlarına yani bizlerin çıkarına ne denk geliyorsa onu hep birlikte savunalım.

Afrin’de olup bitenlere çoğu arkadaşımız destek veriyor. Bu demek değildir ki ülkemizin çıkarları ile ilgili tartışmalar sürdürmeyelim, eleştirilerde bulunmayalım. Gelin hep birlikte sakin şekilde konuşalım, farklı fikirleri anlamaya ve ne dendiğini dinlemeye gayret edelim. Gelin ülkemizin ve tabi ki her birimizin çıkarları için en iyisi nedir diye konuşalım. Vekalet savaşlarının bölgemizi ve bizi yakmasına izin vermeyelim. Dünyanın öbür ucundan gelenlerin bu topraklarda bizleri birbirimize düşürmelerine izin vermeyelim, ülkemizi yönetenlerin bu anlamdaki eksikliklerini ifade edebilelim.

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