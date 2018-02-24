Basmane’de Suriyelilerin ‘geri gönderme’ tedirginliği

İzmir'de yaşayan Suriyeli mülteciler, hükümetin 'Suriyelileri Afrin'e yerleştirme' söylemlerine ilişkin Evrensel'e konuştu.

Metehan UD

İzmir

Hükümetin, ‘Suriyelileri Afrin’e yerleştirme’ söylemleri ile ilgili konuştuğumuz Suriyeli mülteciler hükümetin söylemlerinden dolayı tedirgin olduklarını belirterek operasyonun ardından nefret söylemlerinin arttığına da dikkat çektiler.

Suriye’de devam eden savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteciler bugünlerde diken üstünde. Afrin Harekatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bursa kongresinde yaptığı konuşmada ‘Bizim amacımız 3,5 milyon Suriyeliyi kendi topraklarına bir an önce göndermek’ açıklamasında bulundu.

Hükümetin toplu şekilde geri gönderme söylemleri ile Basmane’de yaşayan mültecilerle konuştuk. Suriye’deki savaşın sadece Afrin’le sınırlı olmadığını dile getiren mülteciler çatışmaların kısa sürede bitmeyeceğini düşünüyor. Mülteciler, Türkiye’de bulunmalarının tek sebebinin savaş olmadığını, aynı zamanda ülkelerinde devam eden ekonomik krizin de kendilerini etkilediğini söylüyor. Suriyeliler ayrıca, operasyonun ardından nefret söylemlerinin de arttığına dikkat çekerken geri göndermenin zorla olması durumda Avrupa yollarına düşebileceklerinin altını çizdiler. OHAL’in mültecilere üzerindeki baskısından dolayı Suriyeli mülteciler isimlerini vermekten çekinirken, mülteciler geri dönme ya da dönmeme konusunda hem fikir değiller ama şu anda geri dönmeme konusunda aynı fikirdeler. Mültecilerin bir kısmı savaş tamamen bittiğinde ülkelerine dönmeyi düşünüyorlar ama özellikle gençlerin oluşturduğu büyük bir kısmı Türkiye’de zor da olsa bir hayat kurduğunu belirterek geri dönmeyi düşünmediğini dile getiriyor.

‘AVRUPA’YA GİTMEYE ÇALIŞIRIM’

Konuştuğumuz genç mültecilerden biri ilk başta şu anda ÖSO içinde bulunan bir grubun içerisinde yer aldığını ancak zamanla ayrıştığını dile getirerek Türkiye’ye geldiğini dile getirdi. Genç tekstil işçisi mülteci “İsyanımız ilk başladığı andan daha farklı bir noktaya evrildi. Biz Esad’ın diktatörlüğüne karşı harekete geçmiştik ama sonradan işler değişti. Hem kendimi onlara ait hissetmediğim için hem de ailemi koruyabilmek için Türkiye’ye geldik. Bence Afrin Türkiye için tehdit değildi. Ne Afrin’deki ne de Suriye genelindeki çatışmaların kısa süre içerisinde sonlanacağını düşünmüyorum. En nihayetinde Esad’ın bütün ülkeyi tekrar kontrolü altına alıncaya kadar savaşı sürdüreceğini düşünüyorum. Onun için Afrin bizim için güvenli olmaz. Ben geri gitmekten yana değilim. Zorla geri göndermeyi çalışırlarsa da Avrupa’ya kaçmanın bir yolunu bulmaya çalışırız. Suriye’ye geri dönmeyi düşünmüyorum. Savaş bugün bile bitse ne işimiz ne de başımızı sokacağımız bir evimiz

kalmadı” dedi.

‘YABANCI ASKERLER OLDUKÇA SAVAŞ SONLANMAZ’

Esnaflık yapan başka bir mülteci de bir gün ülkesine dönmeyi düşündüğünün altını çizerek şunları söyledi: “Türkiye sağolsun bize kapılarını açtı ama şimdi de daha savaş bitmeden geri göndermekten bahsediyor. Şimdi gitsek ne yapacağız? Nasıl yaşamımızı sürdürebiliriz? Bizim can güvenliğimiz yok. Tedirginlik içindeyiz, zorla göndermeye çalışırlar diye. Suriyeliler de savaş konusunda farklı düşünüyor, operasyonu destekleyen de var karşı çıkan da. Televizyonda savaşı takip ediyoruz. Bir çok yabancı kendi haklı gerekçeleri ile Suriye’nin içinde ama kimse bize sormuyor siz ne istiyorsunuz diye. Yabancı askerler orada olduğu sürece savaş sonlanmaz. Türkiye’nin tekrar kapıları açması lazım. Şu anda Suriye’de sınır bölgesindeki kurulu çadır kentlerde yaşayan akrabalarımız var. Onlarla iletişim halindeyiz. Savaşı yakından hissediyorlarmış. Onların da can güvenliği yok. Güvenli bölgelere yerleştirilmeleri lazım.”

‘NEFRET SÖYLEMİ ARTTI’

Başka bir tekstil işçisi de operasyon sonrasında nefret söylemlerinin arttığına da dikkat çekerek, “Hem Türkiyeli işçiler hem de Suriyeli işçiler işyerlerinde operasyonu konuşuyorlar ama müdahale başladıktan sonra bizlere yönelik kötü söylemler yeniden arttı. Bizden gitmemizi, ÖSO’ya katılarak Suriye’de savaşmamızı istiyorlar ama neden burada olduğumuzu düşünen, soran yok. Hem günlük hayatta hem de sosyal medyada bununla sık sık karşılaşıyoruz. Savaşan güçler arasında bizim tarafımız yok. Onların içinde bir parça değiliz. Biz hem Esad’ın hem de IŞİD’in, ÖSO’nun elinden kaçtık. Ben savaşın sonlanmasını istiyorum. Savaştan kaçtık canımızı kurtardık, bir daha savaşın içine gitmek istemiyorum. Suriye’nin de kısa sürede güvenli bir hale geleceğini düşünmüyorum. Gitsek bile ne iş bulacağız? Bizden kesin olarak gitmemiz de istenirse Avrupa’ya gitmeye çalışırım” dedi.

www.evrensel.net