‘AİHM’nin yavaşlığı Türkiye’deki ihlalleri derinleştiriyor’

Avukat Veysel Ok, Viyana'da katıldığı toplantıda AİHM'in Türkiye’den yapılan gazeteci başvurularına dair uzun süredir karar vermemesini eleştirdi.

Viyana'da düzenlenen toplantıda konuşan Avukat Veysel Ok, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Türkiye’den yapılan gazetecilerin başvurularına dair uzun süredir karar vermemesini eleştirdi. Ok, bunun Türkiye’deki hak ihlallerini ve keyfiliği derinleştiren sonuçlara yol açtığını vurguladı.

“Keyfi tutuklamalar ve Türkiye’de hukuk devletinin çöküşü karşısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa devletlerinin pasifliği” başlıklı panelde ilk olarak Avusturyalı Yargıçlar Derneği Ceza Hukuku Komitesinin Başkanı Friedrich Forsthuber konuştu. Bağımsız yargı ve özgür medyanın, demokratik bir toplumun en önemli denetim mekanizmaları olduğunu belirten Forsthuber, Türkiye nüfusunun geniş bir kesiminin derinleşen hukuksuzluk karşısında, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü belirterek, dayanışma ve desteğin bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

‘TÜRKİYE AÇIK CEZAEVİ’

Çağdaş Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şerife Ceren Uysal ise OHAL sonrası çıkartılan KHK’lerle adil yargılanma hakkına yönelik ihlalleri sıraladı. Avukata erişim sınırlaması, cezaevindeki uygulamalar, masumiyet karinesinin ihlali gibi birçok başlığa değinen Uysal, “Türkiye’nin adliyelerinde ve cezaevlerinde bugün adaletin zerresinden sözedilemez. Adalet umudundan dahi söz edilemez” dedi.

Daha sonra söz alana Avukat Veysel Ok, Türkiye’de basın emekçilerine yönelik baskının boyutlarını ortaya koymak için Deniz Yücel ve Altanlar’ın davalarından örnekler verdi.

Yücel’in 1 yıl boyunca tek bir aleyhe delil olmaksızın hapishanede tutulduğunu hatırlatan Ok, Türkiye’de tutuklu bulunan 152 gazeteci olduğuna dikkat çekti. Mahkemelerin verdiği tahliye kararlarının da uygulanmadığına vurgu yapan Ok, Anayasa Mahkemesinin, Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararını hatırlattı. Ok, “AYM, ‘tutuklamalar hukuka aykırı, ihlali gider’ dedi. Ama yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi’nin bu kararını uygulamadı” dedi.

Ok, AİHM’nin iş yoğunluğu nedeniyle dahi olsa, dosyaların sonuçlandırılmasında çok yavaş olduğunu ve bu yavaşlığın Türkiye’deki hak ihlallerini ve keyfiliği derinleştiren sonuçlara yol açtığını vurguladı. (MEDYA SERVİSİ)

