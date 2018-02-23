Medya failleri koruyor, mahkeme ‘tahrik’ arıyor!

İzmir'de kocası tarafından öldürülen Funda Gülmez için adalet isteyen anne Sevim Gülmez, sermaye medyasının haberleriyle erkeği koruduğunu söyledi.

Türkiye’de medya kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda yapılan haberler nedeniyle sık sık tartışma konusu oluyor. Kocası tarafından öldürülen kızı Funda Gülmez için adalet isteyen anne Sevim Gülmez, sermaye medyasının haberleriyle erkeği koruduğunu, mahkemenin ise tahrik aradığını söyledi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan Funda Gülmez, 21 Mart 2017’de dini nikahla evli olduğu Ümit Şentürk tarafından vahşice öldürüldü. Sermaye medyası ise Gülmez’in öldürülmesini “aldattı” başlıkları atarak duyurdu. Cinayetin üzerinden bir yıla yakın süre geçmesine rağmen yargılamada bir sonuç elde edilemedi, medya ise dava haberlerini de katil zanlısı Şentürk’e savunmalarına dayanarak haberleştirdi.

Gülmez’in annesi Sevim Gülmez, sermaye medyasının yaptığı haberlere tepkili. Mezopotamya Ajansından Ayşe Sürme’ye konuşan Gülmez, kızının öldürülmesinin ardından başka kadın cinayetlerinin yaşanmaması için failin hak ettiği cezayı alması için mücadele ettikleri süreçte medyanın yapmış olduğu haberlerle sanık erkeği korumaya çalıştığını söyledi.

Mahkemenin ‘tahrik’ için gerekçe aradığının, medyasnın ise katil zanlısını koruyan haberler yaptığını belirten Anne Gülmez, “Olayı tüm şeffaflığıyla biliyoruz. Mahkeme öyle bir algı yaratmış ki; sanki kızım suç işlemiş gibi. Cezaları indirilsin diye öldürdükleri kızımın kendilerini tahrik ettiğini ispatlamaya çalışıyorlar. Tahrik bahanesine sığınıyorlar. Maalesef mahkemelerde ‘tahrik var’ diyerek cezalarda indirime gidiyor” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

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