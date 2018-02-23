Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha serbest

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığını duyurdu.

Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığı bildirildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, söz konusu gelişmeyi Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü duyurdu. Sözcü, bırakılan kişinin kimliğine ilişkin ayrıntı vermedi. Sözcünün verdiği bilgilere göre, serbest bırakılan Alman vatandaşına yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Alman hükümeti Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarını serbest bırakılmasını talep ediyor. Türkiye'de siyasi gerekçelerle dört Alman vatandaşı daha tutuklu bulunuyor.

Gazeteci Deniz Yücel 1 yıl sonra serbest bırakıldı

Türkiye'de bir yılı aşkın süre cezaevinde kalan Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel de 16 Şubat'ta tahliye edilmiş ve aynı gün Türkiye'den ayrılmıştı. Yücel'in serbest bırakılmasından sonra açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecinin serbest kalmasını sevinçle karşıladığını söylemiş ve federal hükümetin "Deniz Yücel kadar tanınmış olmayan" diğer tutukluluların da serbest bırakılması için çabalarını sürdüreceğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

Baş döndüren Deniz Yücel pazarlığı

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 22:45

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