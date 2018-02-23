Yüksekova'da patlama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, refüje yerleştirilen bomba patladı, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, orta refüje yerleştirilen bomba nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 20.00 sarılarında Yüksekova-Şemdinli Karayolu üzerinde bulunan Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Orta refüje yerleştirilen bomba, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken, çevrede bulunan bazı işyeri ve binaların camları kırıldı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayada polis sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, karayolunu ve çevredeki diğer yolları trafiğe kapatarak olay yerine kimseyi yaklaştırmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (HAKKARİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 22:32

www.evrensel.net