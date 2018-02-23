Galatasaray, Bursaspor’u 5 golle geçti

Süper Lig’de 23. hafta başladı. Galatasaray, evinde Bursaspor’u 5-0 yenerken Akhisarspor da Konyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig’in 23. haftası Galatasaray-Bursaspor ve Akhisarspor-Konyaspor maçlarıyla başladı.

Galatasaray, evinde Bursa’yı 5-0 mağlup ederken, Akhisar da Konya’yı 3 golle geçti.

Sarı kırmızılıların Bursaspor karşısında gollerini 11, 72 ve 90’da Bafetimbi Gomis, 42’de Garry Rodrigues, 49’da Serdar Aziz attı. Deplasman ekibinde William Troost-Ekong, 38. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BURSA’DAN BİR İLK!

Maçtaki ilk şutunu 68. dakikada çekebilen Bursaspor, müsabaka boyunca Galatasaray ceza sahasında topla buluşamadı. OPTA verilerine göre bu, Süper Lig’de 2 sezondan bu yana ilk kez yaşandı. Bursaspor maç boyu sadece 2 şut attı ancak bu şutların hiçbiri kaleyi tutmadı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 47’ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bursaspor ise 27 puanla 12. sırada kaldı. Paul Le Guen’in öğrencileri 9 maçtır galibiyet yüzü görmüyor.

AKHİSAR YENİDEN ÇIKIŞTA

Günün diğer maçında Akhisarspor evinde Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. Akhisar’ın gollerini 15 ve 68’de Yevhen Seleznyov, 88’de Serginho attı.

Lige çok iyi başlayan ancak 12 hafta üst üste kazanamayarak puan cetvelinde gerileyen Akhisar, böylece galibiyet serisini 3 maça çıkardı. İç Ege ekibi 30 puanla 9. sırada. Samuel Eto’o, Adis Jahovic, Volkan Şen, Orkan Çınar gibi transferlerle ikinci yarıya giren Konyaspor ise bu yenilgiyle 21 puanla 16. sırada kaldı.

HAFTANIN MAÇLARI

Süper Lig’de yarın oynanacak maçlar şöyle: 16.00 Kayserispor-Kasımpaşa 19.00 Alanyaspor-Trabzonspor. Pazar günü ise Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Haftaya lider giren Başakşehir, pazartesi günü Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 22:27

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