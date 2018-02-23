Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde bir ağaç katliamı daha

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kantin bahçesinde yer alan üç ağaç kesildi. Sendikalar ve meslek örgütleri tepki gösterdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Poliklinik girişi tarafındaki kantin bahçesinde yer alan üç ağaç kesildi.

Hastane yönetimi ve rektörlük tarafından yapılan açıklamada ağaçları kesen kişilerin bir süre önce hastane kantini işletmeciliğinin ihalesini alan firma tarafından gönderildiği, hastane yönetiminin durumdan haberinin olmadığı ve ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Ancak ağaç katliamında temiz bir sabıkası bulunmayan üniversite yönetiminin iddia ettiğinin tersine; bazı sosyal medya sitelerinde hasta yakınlarının ve öğrencilerin itirazlarına rağmen hastane güvenlik görevlilerinin ağaç kesilirken orada olduğu fakat kesim işlemine herhangi bir müdahalelerinin olmadığı görülen videolar paylaşıldı.

Akşam saatlerinde HAK SEN, SES, Türk Sağlık-Sen, Türk Sağlık-İş Sivas temsilcilikleri, hastane personeli, öğrenciler ve hasta yakınlarının katılımıyla yapılan basın açıklamasıyla ağaç katliamı kınandı. (Sivas/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 22:08

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