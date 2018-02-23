'ABD, İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e Mayıs ayında taşıyor'

Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e Mayıs ayında taşıyacağını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin "2019'un sonunda taşınacak" dediği ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin Kudüs'e Mayıs ayında taşınacağı söylendi.

Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e Mayıs ayında taşıyacağını söyledi.

Mayıs ayı aynı zamanda İsrail devletinin 70'inci kuruluş yıldönümüne denk geliyor.

İsrail bağımsızlığını 1948 yılında ilan etmişti.

Dönemin ABD başkanı Harry Truman, İsrail'i 14 Mayıs'ta devlet olarak tanımıştı.

İsrail bu yıl kutlamaları 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlemeyi planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak 2017'nin Aralık ayında tanıdı.

Trump aynı zamanda Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

Bu karara Türkiye başta olmak üzere Arap dünyası ile Müslüman ülkelerden tepki geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence geçen ay İsrail'de yaptığı konuşmada 2019'un sonunda büyükelçiliğin taşınacağını söylemişti. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 21:26

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