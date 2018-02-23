Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı: 18 ölü

Somali'nin başkendi Mogadişu'da, Başkanlık Sarayı yakınlarında, iki araçla intihar saldırısı yapıldı, en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkendi Mogadişu'da, Başkanlık Sarayı yakınlarında, bomba yüklü iki otomobil ile intihar saldırısı yapıldı. Bombaların patlamasının ardından Başkanlık Sarayı yakınlarından silah sesleri yükseldi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre en az 18 kişi hayatını kaybederken, saldırı henüz üstlenilmedi.

Somali Hükümeti dün Mogadişu için bir terör uyarısı yapmıştı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 21:10

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