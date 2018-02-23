ESP: Gözaltına alınan üyelerimiz serbest bırakılsın

ESP İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada bugün gözaltına alınan HDP’li Mehmet Ayva ve 4 ESP üyesinin serbest bırakılması istendi.

ESP7den yapılan açıklamada bu sabaha karşı İstanbul’un pek çok ilçesinde ESP üyelerine yönelik gözaltı operasyonu gerçekleştirildiği belirtilip “Üyelerimizin kaldığı evler, Ataşehir ilçe binamız ve etkinlik salonumuza baskın düzenlenmiştir. HDP PM üyesi Ahmet Ayva ve ESP Üyelerimiz Doğukan Onur Gürsoy, Özgür Baykara, Maksut Toprak, Barış Yıldız gözaltına alınmıştır” denildi.

Kurum binasında bayrakların parçalandığı, eşyaların tahrip edildiği bildirilen açıklamada. “Halklarımızın özgürlükten barıştan ve adaletten yana olan umudunu baskı zorbalık ve her türlü saldırı ile tüketebileceğini düşünen iktidar kendi çözümsüzlüğünü bizlere dayatmaya çalışmakta ve içinde bulunduğu krizden faşizmi arttırarak çıkabileceğini düşünmektedir” denildi.

Açıklamada gözaltına alınan HDP PM üyesi Ahmet Ayva ve ESP üyeleri, Doğukan Onur Gürsoy, Özgür Baykara, Maksut Toprak, Barış Yıldız’ın serbest bırakılması istendi (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 20:53

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