Kongre öncesinde AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na atama
23 Şubat 2018 20:04
AKP’nin Kahramanmaraş İl Kongresi öncesi il başkanlığına Erdoğan’ın talimatıyla Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici atandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı il kongresi öncesi Kahramanmaraş'ta AKP İl Başkanlığı'na AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici atandı.
Ömer Oruç Bilal Debgici'nin başkanlığa atandığını, AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığı duyurdu. Teşkilattan yapılan açıklamada mevcut Başkan Ahmet Özdemir'in aday olmayacağı belirtilerek şöyle denildi:
"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle İl Başkanlığına Ömer Oruç Bilal Debgici Bey atanmıştır. İl Başkanımız Ahmet Özdemir Bey yarınki 6'ncı Olağan Kongre'de aday olmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur." (DHA)
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