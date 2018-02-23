EMEP: TMO’nun fındık satması üreticiye ihanettir

EMEP Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, TMO’nun fındık satmaya karar vermesine tepki göstererek 'TMO’nun fındık satması üreticilere ihanettir' dedi

EMEK Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, TMO’nun fındık satmasıyla ilgili aldığı karara tepki gösterdi. Poyraz, “TMO’nun fındık satması üreticilere ihanettir” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satın aldığı 138 bin ton kabuklu fındığı satışa çıkardı. Giresun kalite kabuklu fındığın kilosunu 12 lira 50 kuruş, Levant kalite kabuklu fındığın kilosunu 11 lira 50 kuruş ve Sivri kalite kabuklu fındığın kilosunu ise 10 lira 50 kuruştan, 2016 ürünü fındıklar ise bu fiyatların 50 kuruş altında satılacağını ilan eden Toprak Mahsulleri Ofisi, bu fiyatların 31 Mart 2018’e kadar geçerli olacağını bildirdi

TMO TEKELLERE ÇALIŞIYOR

Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, TMO’nun fındık satma kararına tepki göstererek, “TMO her zaman olduğu gibi üreticiyi arkadan vuruyor. 10 TL ile fındık aldı, yerli ve yabancı fındık tekellerinin ucuz fındık almasını sağladılar, şimdi de bu yılın, özellikle de geçek sezon fiyatının yükselmesini önlemek için piyasaya fındık satışı yapıyorlar. Bunun adı, üreticiye ihanettir. TMO’nun bu politikası, lisanslı depo görevini yerine getirmek anlamına geliyor” dedi.

TMO’nun fındık satma yerine kamu yararını düşünerek iç tüketime yönelmesi gerektiğini belirten Poyraz, “Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla askerlere, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla öğrencilere, Sağlık Banlığı aracılığıyla hastalara, Sosyal Hizmetler il müdürlüğü aracılığıyla da huzur evlerine ve daha başka sosyal alanlarda tüketime gitmelidir” dedi.

Fındık politikalarının üreticilerin lehine yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Poyraz, “Üreticilerin örgütlenmesinden kooperatifleşmeye, fındık fiyatının belirlenmesinden devletin tarım konusundaki görevlerine kadar tüm alanlarda yeniden yasal düzenlemeler yapılmalı” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 19:50

www.evrensel.net