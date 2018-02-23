Ehmedê Xanî heykeli 8 aydır dikilmedi

Doğubayazıt Belediyesi tarafından kaza sonucu yıkıldığı ileri sürülen ve yenisinin yapılacağı söylenen Ehmedê Xanî heykeli 8 aydır dikilemedi.

Kayyım atanan Doğubayazıt Belediyesi tarafından kaza sonucu yıkıldığı ileri sürülüp, en kısa zamanda yenisinin dikileceği sözü verilen Ehmedê Xanî heykeli konusunda 8 aydır hiçbir gelişme yaşanmadı. İlçe sakinlerine göre ise verilen sözün tutulmasını heykelin yerine koyulmasını istedi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Büyük Ağrı Caddesi üzerinde bulunan Ehmedê Xanî Parkı içerisinde yer alan Kürt filozof Ehmedê Xanî’nin heykeli, 22 Haziran 2017 tarihinde Doğubeyazıt Kaymakam Ulaş Akhan’ın kayyım olarak atandığı Doğubeyazıt Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Heykelin yıkılmasına gösterilen tepkiler üzerine kayyım Ulaş Akhan tarafından yapılmak zorunda kalınan yazılı açıklamada, “Belediyemiz tarafından 22 Haziran 2017 tarihinde ilçemiz Büyük Ağrı Caddesi üzerinde sürdürülen yol yapım, kaldırım ve refüj düzenleme çalışmaları esnasında, iş makinesi tarafından kenar refüjün içerisinde bulunan Ahmed-i Hani heykeline kazaen zarar verilmiş olunduğundan heykel belediye ekiplerimizce yerinden kaldırılmıştır. Belediyemiz tarafından heykelin aynı şekilde yapımı için sipariş verilmiş olup en kısa zamanda yerine montajı yapılacaktır” denildi.

Ancak olayın üzerinden 8 ay gibi bir süre geçmesine rağmen, bu yönlü herhangi bir adım atılmış değil. Çalışmaların halen sürdüğü parkta bulunan birçok ağacın kökünden söküldüğü görülürken, yine park içerisinde bulunan ahşap bina da yıkılarak yerine betonerme yapı inşa edilmeye başlandı. Ehmedê Xanî heykelinin aradan geçen zamana rağmen yerine dikilmemesine ilçe halkı oldukça tepkili.

‘ARTIK BİZİ KANDIRMAYI BIRAKSINLAR’

İlçe sakinlerinden Süleyman Çınar, Ehmedê Xanî’nin kendileri için büyük bir değer olduğunu, heykelinin ise İshakpaşa Sarayı ile birlikte en bilinen simgeleri olduğunu belirtti. Heykelin yıkılması sonrası verilen sözün bu zamana kadar yerine getirilmemesi eleştiren Çınar, “Xani Baba (Ahmedê Xani) büyük bir insandır. Burada onun adı üzerine yemin edilir ve söz verilir. Artık bizi kandırmayı bıraksınlar ve heykeli en kısa zamanda yapsınlar” dedi.

Süleyman Sarı isimli ilçe esnafı ise, “Bugün heykelimize tahammül edemiyorlarsa, değerlerimize de tahammül etmezler” dedi.

İlçe sakinlerinden 80 yaşındaki Hamza Sağın da, heykel ile ilgili kendilerine verilen sözün hala tutulmamasına tepki gösterdi. Sağın, “Seçimde sürekli Xanî’den söz edenler bizi kandırıyor. Heykelin tekrar yapılmasını istiyoruz. Devletin kendisi yıktı, kendisi yapsın. Biz bunu asla kabul etmiyoruz” diye konuştu. (Ağrı/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 19:44

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