Gaziemir’de kurulacak olan JES’e itiraz edildi

Doğayı tehdit etmesiyle bilinen jeotermal santral İzmir’de kent merkezinin sınırına dayandı. Halk, projelerin iptalini istiyor.

İzmir Gaziemir'de yapılması planlanan jeotermal santrala bölge halkı itirazda bulundu. Halk, santral yapılması planlanan yerin zeytin ağaçlarına ve yerleşim yerlerine yakın olduğunu söylüyor.

Havayı, suyu ve toprağı tehdit etmesi ile bilinen jeotermal santral İzmir’de kent merkezinin sınırına dayandı. Son olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, sitesinde yaptığı duyuru ile Gaziemir ile Karabağlar sınırında kalan bölgede 3 jeotermal sondaj kuyusu için ÇED sürecini başlattığını açıkladı. Demay Turizm Enerji Şirketi tarafından işletilecek jeotermal santralin ÇED sürecine ise bölge halkından itiraz geldi. Geçtiğimiz günlerde Uzundere’de çalışmalarına başlanılan JES için yürütmeyi durdurma kararı çıkaran Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği, İl Müdürlüğü’ne yaptığı itirazla ÇED sürecine itirazlarını dile getirdi ve projenin iptal edilmesini istedi.

İtiraz dilekçesinde jeotermal santral kuyularının zeytinlik alanlara ve yerleşim yerlerine yakınlığı hatırlatıldı. Projenin 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında kanunun değişik 23. maddesine aykırılığının belirtildiği dilekçede “Bahse konu olan sondaj yapılması düşünülen alanın çevresi ve etki alanı ekte belgeleri sunulan yüksek yargı ve bilirkişi raporlarına sahip zeytinlik alanlar ile kaplı bulunmaktadır. Yerleşim yerlerimizin hemen yanında bulunan bu alanda çevrede yaşayan yurttaşlarımızı koku, gürültü, toz, duman ve görüntü olarak rahatsız edecek çocukların ve yaşlıların ruh sağlığını olumsuz şekilde etkileyecektir” denildi.

Sondaj kuyularının konutlara yakınlığı 80 metreye kadar düşüyor. Kuyulardan bir tanesi Uzundere’nin kollarından birine 15 metre uzaklıkta kalıyor. Projenin ruhsat alanı sınırları içerisinde korunması gereken zeytin alanları da bulunuyor. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 19:33

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