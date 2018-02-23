Körfez'den Notlar'da pazarın nabzını tuttuk

Körfez'den Notlar'ın bu bölümünde Kocaeli Kartepe'de pazar alışverişi yapan yurttaşların nabzını tuttuk.Yurttaşların çok büyük bir kısmı geçinemediklerini ifade ediyor.

İğneden ipliğe her şeye zam geldiğini belirten vatandaşlar bu durumdan şikayetçi. Bir kadın içinde bulundukları zor durumu şu sözlerle anlatıyor: “Okula giden çocuğuma harçlık veremiyorum.”

Detaylı röportajlara ekteki haberimizden ulaşabilirsiniz:

Kocaelili emekçiler: Çocuğuma okul harçlığı veremiyorum

(EVRENSEL WEBTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 19:01

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