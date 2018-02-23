"ODTÜ’deki ‘abazan yürüyüşü’ gelenek değil taciz"

ODTÜ'de yıllardır 'gelenek' adı altında erkek yurdunda kalanların, kadın yurdunun önüne gelerek taciz eyleminde bulunmasına öğrenciler tepkili.

Buse VURDU

Sıla ALTUN

Ankara

ODTÜ’de yıllardır elektrik kesintilerinde kadın yurdu önünce yaşanan tacizler dün akşam da yaşandı. Yüzlerce erkek, çığlıklar, sloganlar atarak kadın yurtlarının önüne geldi. “Abazan Yürüyüşü” diye ifade edilen tacizler gerçekleştirenler tarafından “geleneksel bir eğlence” olarak görülüyor.

Geçmişte, “Abazan Yurdu” olarak adlandırılan 8. yurt erkeklerinin, hemen karşısında bulunan 7. yurdun (kadın yurdu) önüne giderek gerçekleştirdiği tacizler, son yıllarda birden fazla yurtta yaşanmaya başladı. Son olarak dün gece Batı Yurtları da dahil olmak ODTÜ’deki birçok yurtta elektirikler kesildi, kadın yurtlarının önüne gelen erkekler küfürlerle, taciz sözleriyle yurdun önünde bağırdı; kadın öğrencilerin kaldığı odaların camlarına ışık tuttu. Birçok kadın öğrenci uykusundan uyanırken, panik atak geçirenler oldu. Okula bağlı İç Hizmetler Müdürlüğünü arayan öğrenciler “sakince bekleyin” cevabını aldı. Tacizlerin yaşandığı yurtta kalan kadın öğrencilerle konuştuk.

7. yurt öğrencisi Işıl, yurda yürüdüğü sırada küfürleri duyarak irkildiğini ve üzerine doğru 5 kişinin geldiğini söyledi. Yaşanan tacizlerin “gelenek” adı altında meşrulaştırılmasına tepki gösteren Işıl, “Böyle gelenek olmaz. ODTÜ kültürü geleneği bu değil. Ben bu yürüyüşleri gelenek olarak kabul edemiyorum ve hoşlanmıyorum. Düşünsenize yurda gireceğim kapılar kitlenmiş. Korkudan kilitlemişler. O kadar saçma sapan bir gelenek olabilir mi? ‘Komikli, şakalı’ olarak sunuyorlar bu yürüyüşü ama bu tacizdir. İnsanlar korkuyor, insanlar dışarıda dolaşamıyor; ben böyle bir geleneği kabul etmiyorum. Sesler yüzünden çoğu insan korkarak uyandı. Zaten her şeyi gelenek deyip kapatıyoruz. ‘Çocuk gelin’ de gelenek denilebilir mesela. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum.” dedi.

GELENEK DEDİKLERİ SU SAVAŞI DEĞİL!

Yurt öğrencisi Simge, erkeklerin elektrik kesintilerinde “Nasıl olsa yüzümüz görünmez” mantığıyla, karanlıktan cesaret aldıklarını ifade etti. Simge şöyle devam etti: “İlk başta insana komik geliyor ama sonra söylenenleri duyunca insan ürküyor. Bu yapılan korkunç bir taciz, başka bir şey değil. Gelenek nedir, su savaşı falan mı bu. Taciz bir gelenek olamaz.”

Betül de bunun bir gelenek olamayacağının altını çizerek “Devrimde ‘hektor’ diye bağırmak bir gelenektir. Ancak bu yaptıkları şey taciz. 7. yurt için mesela “Yedi, are you ready?” diye bağırmaları ve camlara lazer tutmaları rahatsız edici” dedi. Elektrikler geri gelince hiçbir şey olmamış gibi davranıldığını belirten Betül, “Ben rahatsız oluyorum artık. Ben dışarıda olsaydım bana da laf atabilirlerdi” diye konuştu.

Ezgi dışarıda kendilerini rahatsız eden insanların bu yolla yurtların önüne gelerek “Memelere

özgürlük”, “Sutyen at” diye bağırabildiğini ifade eden Ezgi, “Fobik insanların gece çıkıp da bu şekilde bağırmaları benim hoşuma gitmiyor. ODTÜ’de birçok şey gelenek halindeydi ama bunun gelenek halinde sürmesi hoş değil. Arkasında çok güzel bir tarihi mi var da bir gelenek bu? Çok istiyorlarsa devrimde “hektor” diye bağırmak da bir gelenek, onu yapsınlar.

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 22:16

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