Doktor, ormanlık bölgede ağır yaralı bulundu

Zonguldak’ta, aile hekimi Dr. Hasan Koca dövülerek ormanlık bölgede yol kenarına bırakıldı. Ağır yaralı Koca’nın hayati tehlikesi sürüyor.

Zonguldak’ta, aile hekimi Dr. Hasan Koca (44), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülerek ormanlık bölgede yol kenarına bırakıldı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Dr. Koca, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kozlu ilçesine bağlı Ören Köyü yakınlarında meydana geldi. Kentte çektiği fotoğraflarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı başarılarla tanınan Acılık Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Koca, yol kenarında ağır yaralı halde bulundu. Ormanlık bölgede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülerek yol kenarına bırakıldığı belirlenen Dr. Koca, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dr. Hasan Koca, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Dr. Koca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Sağlık Bakanlığı, aile hekimi Dr. Hasan Koca'ya yapılan saldırıyı kınadı. Bakanlık açıklamasında, Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili emniyet güçlerinin başlattığı soruşturmanın sürdüğünün belirtildiği açıklamada, "Saldırıyı kınıyor, hekimimize acil şifalar diliyor, ailesi ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.(DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 17:44

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