Köpeği, iple kamyonetin arkasına bağlayıp, sürükledi

Edirne'de bir köpeği iple kamyonetin arkasına bağlayan kişi, 'Başka nasıl götürebilirim' cevabını verdi.

Edirne'de bir kişinin, köpeğini iple kamyonetin arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürmesi, yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Keşan-Edirne karayolunda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, iple kullandığı kamyonetin arkasına bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi. Olayı gören bir sürücü, yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı, ardından da durdurduğu kamyonetin sürücüne tepki gösterdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kişi, "Bir anda önümde bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği görünce çok şaşırdım. Köpek, kamyonetle arasında arayı açmamak için koşuyor, açınca da sürükleniyor. Acı çektiği çok belliydi. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana, 'başka nasıl götürebilirim' cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu. (Edirne/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 16:42

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