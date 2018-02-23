Bini aşkın avukattan çağrı: ‘Savunmaya’ sahip çıkıyoruz

Bini aşkın avukatın başlattığı imza kampanyasında, hükümetin baroları ve savunma mesleğini hedef haline getirmesine karşı mücadele çağrısı yapıldı

Savunma örgütlerine dönük saldırılar ve hükümetin baroları hedef gösteren açıklamalara karşı bini aşkın avukat imza kampanyası başlattı. Kampanyaya dair ortak bir açıklama yapan avukatlar, “Savunma mesleğine sahip çıkıyoruz” dedi.

“Gerek yapılan düzenlemeler, gerekse yürütülen soruşturmalarla savunmanın fiili olarak etkisizleştirilmeye, avukatların kriminalize edilmeye çalışıldığı bir ortamda; yürütme yetkililerinden duyduğumuz ifadelerin, 50 yaşına henüz girmek üzere olan Avukatlık Kanunumuzun, tarihi geçmişinin ve savunmanın toplumsal işlevinin demokratik hukuk devleti için önemini göz ardı ettiğini görmekteyiz.” denilen açıklamada “Savunma örgütleri olan barolar ve sivil toplum örgütleri birbirine karıştırılmaktadır. TBB’yi ve baroları siyasi görüşlere, gruplanmalara göre bölmek, avukatların baro levhasına yazılma zorunluluğunu kaldırmak; avukatlık mesleğine kabul, nakil, meslekten çıkarma işlerinin Adalet Bakanlığı’nın inisiyatifine geçmesi ve savunmanın zaman içinde bakanlık emrine sokulmasıyla sonuçlanır. Böyle bir müdahale her iktidara kendi hukukçularını avukat yapmaya, beğenmediği avukatları meslekten çıkarmaya, iktidara gelen her siyasi partinin hasım olarak gördüğü avukatlara aynı yöntemi uygulamaya kadar uzanabilecek bir süreci harekete geçirecektir.” ifadeleri kullanıldı.

‘SAVUNMA MESLEĞİNE SAHİP ÇIKIYORUZ’

Avukatlık Kanunu’na yapılacak müdahalenin; ‘demokratik hukuk devleti’ için, ‘insan hakları’ için mücadele eden avukatların bugüne kadar savunma alanında sağladığı kazanımları, tüm örgütsel pratiği, mücadele hafızasını yok etmeye yönelik olacağının altının çizildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Savunma örgütlerinin parçalanması, bu örgütlerin iktidara tabi örgütler hâline dönüştürülmesi, tabi olmayanların ise dışlanması demokratik hukuk devleti ve avukatlığın bağımsızlığı açısından kabul edilebilir bir düşünce değildir. Tüm avukatları, tüm baroları, TBB’yi ve herkesi savunma alanında elde edilmiş kazanılmış hakları ortadan kaldıracak bu gelişmelere karşı; avukatlık/savunma mesleğinin tarihine, pratiğine, hafızasına sahip çıkmaya davet ediyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 16:16

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