Şair Asım Gönen’in 45. sanat yılı kutlandı

Şair ve yazar Asım Gönen’in 45. sanat yılı, Konak Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Şair ve yazar Asım Gönen’in 45. sanat yılı, Konak Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikle ve çok sayıda sanatseverin katılımı ile kutlandı. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Edebiyatımızda Vefa İstasyonu” kapsamında, “45. Sanat Yılında Ekmeğin ve Gülüşün Şairi Asım Gönen” başlığı ile gerçekleştirilen etkinliği Yunus Bekir Yurdakul sundu. Gülşen Erşan ve Süreyya Türkaydın’ın Gönen’in şiirlerini seslendirdiği etkinlikte İrfan Ünal bağlaması ile dinleti sundu. Ferhat İşlek’in hazırladığı Gönen’in hayatını anlatan bir mini belgesel gösterildi.

‘İMGECİ VE TOPLUMCUDUR’

İlk olarak Asım Gönen’in şiiri üzerine bir konuşma yapan Fergun Özelli, “Gönlü sevgiden, iyilikten, eşitlikten, barıştan yana olan bütün herkes bu topraklarda hep acıyı yaşadı ve yaşamakta. O yüzden şairleri ve sanatçıları da bu acıları seslendirmek, tercüman olmak zorunda kalıyorlar” diyerek sözlerine başladı. Asım Gönen’in şiirlerinde ayrılık temasının hem bireysel hem de toplumsal olarak oldukça belirgin olduğunu dile getiren Özelli, “İmgeci ve toplumcudur. Gönen, şairin her zaman inatçı olmasını ister, suyun akıp yolunu bulacağını bilir” dedi.

GÖNEN’İN ŞİİRİ KONUŞULDU

Etkinlikte, “Yazın Yaşamında Asım Gönen” başlıklı söyleşiye Tacim Çiçek, Bilsen Başaran ve Lütfü Demirkapı katıldı. Tacim Çiçek’in sunduğu söyleşide konuşan Bilsen Başaran, “Zulmün karşısında en güçlü silah sözdür. Toplumcu gerçekçi şiirin damarı farklıdır. Has bir damardır, Asım Gönen de o damarın bir ozanıdır” şeklinde konuştu.

Asım Gönen’le 41 yıllık dostluklarının bulunduğunu dile getirsen Lütfü Demirkapı ise Gönen’in hayatından ve kitaplarından kesitler aktardı. Gönen’in tek meyve ile bir bahçe olunamayacağını gören bir şair olduğunu söyleyen Demirkapı, şair dostu için “İşçi sınıfının, köylülüğün ve yoksulluğun şairidir” dedi.

'ŞAİR KANDİLDEKİ ATEŞTİR'

Erkinliğin sonunda kürsüye gelen Asım Gönen, “Ben buraya sizleri fethetmeye gelmiştim ama sizler beni fethettiniz. Sevmek sorumluluk ister, sevmek yürek ister, sevmek uğruna feda olmayı gerektirir. İnsanlık acı çekiyor, şair acı çekmiyorsa, o şair şair değildir” dedi. Neruda ve Yunus Emre’nin şiirlerinden bölümler okuyan Gönen, konuşmasında şunları dile getirdi: “O viran köşe halkın bağrıdır, o viran köşe soyulup soğana çevrilmiş ülkemin çırılçıplak dağlarıdır. Şair ülkesi için böyle sesleniyor. Ülkesi İspanya Franko faşizmi döneminde kan gölüne dönerken bu dizeleri döktürüyor. Şair kandildeki ateştir hem kendini yakıyor hem de halkını aydınlatıyor. Şair gerçekçi olmak zorundadır, sorun nerede, kim çözer bilmelidir. Sanat hakir görülen insanların bilinçlenmesi ve örgütlenmesi için olmalıdır. Ancak bu güç, belanın karşısında durabilir”. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 16:05

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