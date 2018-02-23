Elazığ Cezaevi’ndeki hak ihlallerine suç duyurusu

Diyarbakır Barosu ve İHD, Elazığ Cezaevinde yaşanan hak ihlallerini açıklayarak cezaevi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yaşanan mahpuslara yönelik hak ihlallerine ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Diyarbakır Barosunda yapılan açıklamada konuşan Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu üyesi Önder Alçiçek, daha öncede mahpuslara yönelik hak ihlallerinin yaşandığı aynı cezaevinde yapılan görüşmelerin sonuç vermediğini mahpusların maruz kaldıkları hak ihlallerinin devam ettiğini belirtti.

MAHPUSLARA, ASKERİ İÇTİMA

Mahpus yakınları ve mahpuslarla yapılan görüşmeler sonucu Elazığ Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşanan hak ihlallerine ilişkin Diyarbakır Barosu ve İHD Diyarbakır Şubesi ortak bir rapor hazırladı. Açıklamada rapora ilişkin konuşan Önder, Elazığ Kampus Ceza İnfaz Kurumu içerisinde yer alan Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda darp ve işkence yapıldığına dair mahpus yakınlarının başvuruları üzerine yapılan araştırmalar sonucu heyet tarafından da işkence ve darbın tespit edildiğini ifade ederek “ Adalet Bakanlığı tarafından cezaevi idaresine bir genelge gönderildiği, söz konusu genelgeye göre artık sayımların ayakta yapılacağı ve buna uymayan mahpuslar hakkında tutanak tutularak disiplin soruşturması başlatılacağı söylenmiştir. Görüşülen mahpuslardaki gözle görülen darp izleri heyetimiz tarafından da tespit edilmiştir. Mahpuslara yönelik askeri bir içtima alırcasına sayım yapılmaya çalışılmış, buna karşı koyanlar sürüklenerek havalandırmaya götürülmüş, mahpuslar işkenceye tabi tutulmuş, hakarete maruz kalmış ve hatta ölümle tehdit edilmişlerdir. Genel olarak görüşülen mahpusların hepsinin vücudunda darp izlerinin bulunduğu gözlemlenmiş ve sistematik bir şekilde darp ve işkenceye maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Mahpusların darp ve işkenceden dolayı revire ve hastaneye sevkleri yapılmamış, sağlığa erişim hakları kısıtlanmıştır. Yaşanan darp ve işkence ile ilgili cezaevi idaresince kayıtsız kalınması keyfi bir yaklaşım olmakla birlikte suç oluşturmaktadır” dedi.

‘İŞKENCE ORTAMINDAN DERHAL VAZGEÇİLMELİ’

Cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Önder, “

Öncelikle, Türkiye’deki infaz rejimi mevzuatının ve politikasının uluslararası insan hakları hukukuna ve özel olarak da mahpus haklarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Mahpuslara yaşatılan işkence ortamından derhal vazgeçilmeli, uluslararası hukukun emrettiği ve insana yaraşır bir şekilde muamele gösterilmelidir. Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı CİK’da yaşanan insan hakları ihlallerinin etkin bir şekilde soruşturularak sorumluluğu bulunan personellerin cezalandırılması için yargı mensuplarını göreve davet etmekteyiz” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 15:28

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