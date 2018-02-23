Erdoğan: Seçim sisteminin özünde değişen bir şey yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ve AKP'nin üzerinde anlaştığı 'ittifak düzenlemesinin' seçim siteminin özünde bir şey değiştirmediğini savundu.

Partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ve AKP'nin üzerinde anlaştığı 'ittifak düzenlemesinin' seçim siteminin özünde bir şey değiştirmediğini savundu.

2019 seçimlerine ilişkin "Çalışmalarımızı yoğunlaştırmak durumundayız. 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. 2019 seçimleri ile Türkiye yepyeni bir yönetim sitemine geçecektir" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Kimi partilerde şahit olduğumuz kısır çekişmelerin, incitici kavgaların sinsi ayak oyunlarının arasında kaybolup gideriz. Her kim AK Parti'yi böyle kısır döngünün içine sokmaya kalkarsa bu yönde bir çaba içine girerse önce şahsımı karşısında bulur. Hiç kimsenin kişisel hesabı, kibri, hırsı ile uğraşamaz vakit kaybedemeyiz" ifadelerini kullandı.

'SİSTEMİN ÖZÜNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Seçim ittifakına ilişkin Erdoğan şöyle konuştu:

"Her parti kendi listesi ile seçime girecek. Hedef oydaki zayiatı minimize etmek. Örneğin Büyük Birlik Partisi başta olmak üzere bu oluşum içinde yer almak isteyen ancak oy dağılımı itibarıyla kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bulunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir. Cumhurbaşkanı adayının da bu güç birliği çerçevesinde belirlenmesi gayet tabidir. 2019 Kasım'ındaki seçimlerde milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının pusulaları birlikte verilecektir. Asıl yenilik burada. Seçmen her ikisi için oy kullanıp aynı zarf içinde sandığa atacaklarıdır. Seçim sisteminin özünde herhangi bir değişiklik yok. Her parti kendi milletvekili listesini yapacak. Kendi oyunu alacak, kendi milletvekillerini çıkartacaktır."

'TEK FARK İTTİFAK HALİNDE SEÇİME GİDEN PARTİLERİN OYLARININ BİRLİKLE SAYILMASI'

Erdoğan sözlerinin devamında "Tek fark ittifak halinde seçime giden partilerin oylarının birlikle sayılması milletvekili dağılımının bilahare bu toplamın yeniden dağılımı ile belirlenmesidir. Gereksiz oy kayıplarının önüne geçmek için pusulanın ilgi alanının neresine mühür basılırsa basılsın iradenin kabul edilmesi de önemli bir yeniliktir. Böylece ittifaklar hukuki bir zemine kavuşturularak milletin karşısına gizli saklı bir şekilde değil her şey önceden ilan edilerek çıkmış olunacak. Bizim AK Parti olarak ittifaklardan korkmamızı, çekinmemizi gerektirecek hiçbir husus yoktur. Milletimize de kendimizi de güveniyoruz" dedi.

'MUHALEFET PARTİLERİNİN İTİRAZLARI DİKKATE DEĞER DEĞİL'

Erdoğan, muhalefet partilerinden gelen itirazlara ilişkin ise "CHP başta olmak üzere kimi muhalefet partilerinin bu konudaki itirazlarına baktığımızda hiçbir makul, mantıklı dikkate alınması gereken bir yer olmadığını görüyoruz. Onun için kendi yolumuzda yürüyecek azami müştereklerimiz olan MHP ile başlattığımız bu süreci 2019 seçimlerinde kararlılıkla hayata geçireceğiz. Artık herhangi bir tereddüte bu yolculukta yer yok. Tüm teşkilatlılarımızın da nezaket içinde dikkatli ve yapıcı bir anlayış ile hareket edeceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. (Ankara/DHA)

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