Türkiye'de mutsuzluk artıyor

TÜİK'in 2017 yılı yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarına göre mutlu olduklarını beyan eden bireylerin oranı son 1 yılda yüzde 3.3 düştü.

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 61.3 iken 2017 yılında yüzde 58’e düştü. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 10.4’ten yüzde 11.1’e yükseldi. Evli kadınların evli erkeklere göre daha mutlu olduğu belirlenirken, okul bitirmeyen bireylerde mutluluk düzeyinin daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bireyler kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2017 yılı yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 61.3 iken 2017 yılında yüzde 58’e düştü. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 10.4’ten yüzde 11.1’e yükseldi.

Kadınlarda mutluluk oranı, 2016 yılında yüzde 64.5 iken 2017 yılında yüzde 62.4’e, erkeklerde bu oran yüzde 58.1’den yüzde 53.6’ya düştü.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 2016 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 65.1 ile 18-24 yaş grubunda iken 2017 yılında en yüksek mutluluk oranının yüzde 66.1 ile 65 ve üzeri yaş grubunda gerçekleşti. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında yüzde 53.1 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.

EVLİ KADINLAR, EVLİ ERKEKLERE GÖRE DAHA MUTLU

Yapılan araştırmaya göre, evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Evli bireylerin 2017 yılında yüzde 60.6’sı mutluyken evli olmayanlarda bu oran yüzde 52.4 olarak gerçekleşti. Mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli kadınların yüzde 65.2’sinin, evli erkeklerin ise yüzde 55.7’sinin mutlu olduğu gözlendi.

OKUL BİTİRMEYEN BİREYLERDE MUTLULUK DÜZEYİ DAHA FAZLA

Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 62.5 iken bunu sırasıyla, yüzde 57.7 ile ilkokul mezunu, yüzde 57.4 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 56.9 ile yükseköğretim mezunu takip etti.

BİREYLERİ EN ÇOK AİLELERİ MUTLU ETTİ

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 70.6 olurken, bunu sırasıyla, yüzde 14.3 ile çocuklar, yüzde 5.4 ile eş, yüzde 3.4 ile kendisi, yüzde 3.2 ile anne, baba ve yüzde 1.9 ile torunlar takip etti.

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 68 olurken, bunu sırasıyla, yüzde 16.6 ile sevgi, yüzde 9 ile başarı, yüzde 3.9 ile para ve yüzde 1.9 ile iş takip etti.

EN YÜKSEK MEMNUNİYET ASAYİŞ HİZMETLERİNDE

En yüksek memnuniyet oranı 2017 yılında yüzde 74.4 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; yüzde 72.3 ile ulaştırma, yüzde 71.7 ile sağlık, yüzde 62.5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54.6 ile eğitim ve yüzde 54.1 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

YÜZDE 73.4 KENDİ GELECEKLERİNDEN UMUTLU

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2017 yılında yüzde 73.4 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı yüzde 74.7 iken erkeklerde bu oran yüzde 72.2 oldu. (Ankara/ANKA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 14:14

www.evrensel.net