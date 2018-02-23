‘Kadir İnanır şah damarı ameliyatı olacak’

Oyuncu Kadir İnanır'ın bir hafta sonra şah damarı ameliyatı olacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Oyuncu Kadir İnanır'ın şah damarından ameliyat olacağı iddia edildi.

Star TV'nin Duymayan Kalmasın programının haberine göre Kadir İnanır bir hafta sonra ameliyat olacak.

NE OLMUŞTU?

68 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta beyninde pıhtı atması tespit edilince acilen ameliyata alınmış ve tıkalı damarına stent takılmıştı.

İnanır'ın doktoru ilk açıklamasında ise, "Pıhtının kaynağına yönelik bir işlem daha yapacağız. Şah damarında bir plak var, oradan bir daha parça kopmaması için plağı temizleyeceğiz" demişti. (HABER MERKEZİ)

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