Tüzünataç: Medya seçtiği kelimenin sorumluluğunu taşımalı

Oyuncu Berrak Tüzünataç, NTV'nin kıyafetiyle ilgili yaptığı paylaşımdan ötürü özür dilemesi üzerine konuştu.

NTV’nin kıyafeti hakkında yaptığı paylaşıma sosyal medyadan tepki gösteren Berrak Tüzünataç “Medya lafa geldiğinde kadına şiddete, tecavüze, tacize karşı. Eğer samimi iseler önce kendi üstlerine düşeni yapmalılar. Seçtikleri her kelimenin toplum üzerindeki etkisinin sorumluluğunu taşımalılar” dedi.

Oyuncu Berrak Tüzünataç, NTV'nin kıyafetiyle ilgili paylaştığı mesaja “Basınımızda böyle bir üslup oldukça başka bir tacizciye ihtiyacımız yok. Üslupla ilgili uyaran her cevap için teşekkürler, iyi ki varsınız” diye tepki göstermişti.

Tüzünataç'ın mesajı üzerine NTV, attığı tweeti silerek özür dilemişti.

NTV'den Oyuncu Berrak Tüzünataç'a 'davetkâr' özrü

‘MEDYA LAFA GELDİĞİNDE KADINA ŞİDDETE KARŞI’

DW Türkçe'den Burcu Karakaş’a konuşan Berrak Tüzünataç, hem NTV'nin özrünü hem de paylaştığı tepki mesajına aldığı desteği şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Tüzünataç, verilen tepkileri ve yayınlanan özrü aynı zamanda umut verici de bulduğunu ifade etti: “Artık kamuoyu vicdanında bu olayların ters etki yaptığını görmek beni çok mutlu etti ve bu kadar ses getirdiğini görünce tüylerim diken diken oldu! Normalde değil özür dilemek, düzeltme bile yapılmıyor. Özür için teşekkür ediyorum. Bu özrün örnek ve nazik bir diyalog için başlangıç olmasını istiyorum.”

Berrak Tüzünataç, medyanın kadına yönelik şiddete ön ayak olabilecek veya kadınları hedef haline getirebilecek söylemlere karşı durması gerektiği görüşünde: “Medya lafa geldiğinde kadına şiddete, tecavüze, tacize karşı. Eğer samimi iseler önce kendi üstlerine düşeni yapmalılar. Seçtikleri her kelimenin toplum üzerindeki etkisinin sorumluluğunu taşımalılar” diye konuşuyor.

‘YAPILAN HATANIN TELAFİSİ MÜMKÜN’

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve Evrensel Yazarı Doç. Dr. Ceren Sözeri de yine DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada “Her insan gibi editörler de hata yapabilir, birileri bunun ayrımcı bir ifade olduğunun farkında olmayabilir. Telafisi mümkün, yeter ki okuyucu/izleyici aptal yerine konmasın” dedi.

Bianet Kadın ve LGBTİ haberleri editörü Çiçek Tahaoğlu da, “Kadınlar tepki gösterdiklerinde değiştirebildiklerini gördü. Medya kuruluşları haber metinlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında kadınları taciz etmemeye dikkat eder diye umuyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 13:43

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