    • AKM'de son durum: Ön cephe sökülüyor

    Önümüzdeki günlerde yıkımına başlanacak olan AKM’nin ön cephesinin söküm işlemleri başladı.

    23 Şubat 2018 12:43

    İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'ndeki yıkım çalışmalarına başlanmadan önce binanın ön cephesinde söküm işlemlerine başlandı. Çalışmalardaki son durum kameralarca görüntülendi. Ön cephendeki camların yarısının söküldüğü görülüyor. (DHA)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 13:06
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