AKM'de son durum: Ön cephe sökülüyor
Önümüzdeki günlerde yıkımına başlanacak olan AKM’nin ön cephesinin söküm işlemleri başladı.
İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'ndeki yıkım çalışmalarına başlanmadan önce binanın ön cephesinde söküm işlemlerine başlandı. Çalışmalardaki son durum kameralarca görüntülendi. Ön cephendeki camların yarısının söküldüğü görülüyor. (DHA)
‘AKM’yi yıkmak da yıkıma terk etmek de suç’
Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 13:06
Mücella Yapıcı: AKM'de yıkım bir an önce durdurulsun
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